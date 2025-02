Os reis de Espanha abriram as portas do Palácio Real Madrid para receber o presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi, que encontra-se a fazer uma visita oficial ao país.

Para a ocasião, que aconteceu esta quarta-feira, dia 19, Letizia estreou um clássico conjunto de blazer e saia lápis em alfaiataria, que adornou com um alfinete de peito que não passou despercebido.

A joia pertencia a Victoria Eugenia, mulher do rei Afonso XIII - e bisavó de Felipe VI - que a descreveu no seu testamento como um "alfinete com uma grande pérola cinza-clara rodeada por diamantes e na qual pende uma pérola em formato de pera".

Contudo, noticia a Vanitatis, a rainha decidiu modificá-la para a ocasião, retirando a pérola em formato de lágrima que ficava pendurada.

A primeira vez que a mulher do rei Felipe VI usou a peça foi em 2019, para a celebração da Páscoa Militar. De maneira a não roubar as atenções da joia, Letízia optou por uns brincos discretos.

Veja o visual completo nas fotografias na galeria.

