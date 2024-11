As fotografias que Annie Leibovitz tirou aos reis Felipe VI e Letízia em fevereiro deste ano para a coleção do Banco de Espanha foram agora divulgadas.

De acordo com o jornal espanhol ABC, as imagens, que celebram o décimo aniversário da proclamação de Felipe VI, custaram 137.000 euros.

Nas fotografias, é possível ver o rei com uniforme de Capitão General do Exército de Terra, enquanto a rainha surge com o cabelo solto, um vestido preto de seda plissado da Balenciaga, e uma capa, ambos da Fundação Antoni de Montpalau. Os dois looks são peças histórias.

As imagens foram captadas no Salão de Gasparini, no Palácio Real de Madrid, numa sessão que durou cerca de cinco horas, no dia 7 de fevereiro deste ano, noticia a mesma publicação.

