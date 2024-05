A Green Week Guimarães vai voltar a “invadir” a Alameda S. Dâmaso com diversas atividades, que visam sensibilizar os cidadãos para a importância do meio ambiente. Além de conferências, fóruns, oficinas, workshops e mesas-redondas, haverá ainda uma grande variedade de propostas culturais para todas as idades.

Entre as mais de 50 iniciativas previstas durante os três dias da Green Week, destaque para a conferência “Missão 100 Cidades – Guimarães 2030”, para os concertos dos HMB, Tiago Nacarato e Siga a Farra, para a mesa-redonda “O futuro da mobilidade urbana”, para o “Fórum da juventude: Cidades do Futuro”, para o espetáculo de dança de parede vertical do grupo AIRA Vertical Wall Dance e para a Silent Party.

Ao longo de todo o evento, irá decorrer também a II Feira Ibérica de produtos de bolota, coexistindo com mercados e com a zona de alimentação. Haverá ainda um conjunto diverso de atividades e espaços de diversão para os mais pequenos.

O primeiro dia da Green Week Guimarães ficará marcado pela conferência “Missão 100 Cidades – Guimarães 2030”, que se realizará na sexta-feira, 31 de maio, às 16h00. Durante a sessão, será apresentado o novo site Guimarães 2030, estando também no programa uma análise ao desenvolvimento do Pacto Climático de Guimarães, iniciativa promovida pelo município que visa envolver os cidadãos, empresas, instituições e o município numa ação colaborativa para a descarbonização do território tendo em vista a neutralidade climática em 2030.

Destaque ainda para a mesa-redonda, em que será debatida a importância das estratégias locais para a transição climática.

À noite, o evento continua com a dança e a música a assumirem um papel central. Às 22h00, o grupo AIRA Vertical Wall Dance sobe ao “palco” da Torre da Alfândega para um espetáculo de dança de parede vertical. Às 22h30, as atenções viram-se para os HMB.

No sábado, dia 1 de junho, às 15h00, a sustentabilidade volta a estar sob os holofotes do palco Green Week, durante a mesa-redonda “O futuro da mobilidade urbana. As “Cidades do futuro” serão o tema central do Fórum da Juventude agendado para as 17h00, num painel que contará com moderação da apresentadora de rádio e televisão Catarina Moreira e contributos de jovens vimaranenses.

Após o pôr do sol e a atuação do grupo Toda a Gente, será a vez de um nome conhecido dos portugueses “reconquistar” o público vimaranense. A partir das 22h00, Tiago Nacarato irá demonstrar todo o seu talento e garra. Para terminar a noite, o Largo do Toural recebe a Silent Party, uma festa que vai pôr centenas de pessoas a dançar e a cantar, de auriculares nas orelhas e onde o silêncio é a palavra de ordem.

Já a manhã de domingo ficará marcada pelo diálogo, com a realização de duas mesas-redondas. A primeira, a partir das 9h00, será emitida em direto na rádio TSF. Às 15h00, a “Economia Social e Valor Social” estarão em destaque, através da apresentação de projetos com impactos positivos na comunidade. O encerramento da Green Week Guimarães ficará a cargo do grupo Siga a Farra, seguindo-se a performance do Guimagym e um Sunset DJ.