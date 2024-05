No Cais de Gaia existe um novo hotel por descobrir: chama-se The Rebello, destaca-se por ser uma unidade hoteleira para toda a família e que pretende proporcionar a todos os hóspedes uma experiência que junta história, tradição, luxo e um toque de modernidade. “Somos um hotel industrial chic, mas estamos ligamos ao design, à moda e às novas tendências”, afirma Mariana Martins ao SAPO Lifestyle sobre o conceito deste projeto inaugurado em junho de 2023.

Localizado numa das zonas mais emblemáticas da cidade do Porto, este alojamento de cinco estrelas tem a particularidade de ter sido edificado no interior de um antigo armazém de vinho do Porto e de uma antiga fábrica de tachos e panelas. Outra curiosidade prende-se também com o facto de o seu nome nos remeter para os barcos rabelos: pequenas embarcações em madeira que, durante décadas, fizeram o transporte do vinho da região duriense até Vila Nova de Gaia.

créditos: © Francisco Nogueira

Com o Douro a seus pés, o objetivo da designer de interiores Daniela Franceschini foi trazer um pouco da essência e do espírito característico desta zona à beira rio para o interior desta unidade hoteleira. “Temos muitos elementos náuticos dado a proximidade com a Afurada, que é uma antiga aldeia piscatória, e a proximidade com o mar”, explica a guest relations manager pelo The Rebello enquanto faz uma visita guiada pelo lobby onde o mar, os barcos, os pescadores e as sereias ganham uma nova vida através do simbolismo atribuído a alguns dos móveis e objetos que é possível encontrar nesse espaço. “Temos peças únicas, peças antigas, peças compradas em lojas vintage e peças que foram feitas para nós”, diz, exemplificando com o sofá azul de veludo que representa um barco, o cadeeiro de pé alto que alude às correntes utilizadas para a ancoragem ou uma peça de cerâmica que nos remete para as redes de pesca.

créditos: © Francisco Nogueira

O hotel dispõe de 103 acomodações, cujas tipologias se compreendem entre estúdios e suites duplex até três quartos. Apesar de a vista alternar entre Rio, Jardim e Cidade, o facto de todas possuírem uma cozinha totalmente equipada permite que estas se adaptem às diferentes necessidades das famílias, quer seja uma estadia curta ou longa. A melhor parte? É que estão preparadas para receber o seu companheiro de quatro patas.

Pot&Pan: um restaurante português onde o típico se cruza com o criativo

créditos: © Francisco Nogueira

De forma a honrar o passado e história deste edifício, o hotel decidiu batizar o seu restaurante de Pot&Pan (Tachos e Panelas em português) e incorporar alguns destes utensílios de cozinha na sua decoração. “O tecido das cadeiras é a imitar as redes de pesca, as mesas em U a frente dos barcos e tentamos trazer os tachos e as panelas para os candeeiros”, adianta Mariana Martins sobre este espaço localizado no piso térreo onde também é servido todos os dias, entre as 07:30 e as 10:30, o pequeno-almoço. E não se espante se na casa de banho der de caras com lavatórios em forma de panelas gigantes.

No que diz respeito à gastronomia, a cozinha tradicional portuguesa é o foco deste restaurante cuja carta conta com a assinatura e o toque criativo do chef André Coutinho. Aqui vai encontrar diferentes pratos típicos servidos em pequenos tachos de ferro e sempre em doses generosas, de forma a incentivar à partilha entre famílias ou casais.

O couvert – tradicionalmente composto por pão, manteiga, azeitonas e uma seleção de patês – destaca-se pela sua apresentação original inspirada na Afurada. A petinga é a estrela desta refeição, que surge pendurada com duas molas numa miniestrutura que nos remete para a antiga seca do bacalhau, e vem acompanhada de azeite e uma tapenade de azeitona e tomate seco. Já a manteiga - que também adquire o formato de uma petinga – é feita com uma base de escabeche de alho, cebola e cenoura. Cada um deles elementos pode ser acompanhado com dois tipos de pães de fermentação natural: de trigo ou de noz com figo.

Lulas fritas com maionese de pimentão e juliana de legumes com molho tártaro (14€) ou Favas com chouriço, linguiça e torresmo (9€) são duas sugestões possíveis caso pretenda uma entrada para partilhar e que poderá ser harmonizada com uma seleção de vinhos tintos, brancos e rosés. Ao passar para os pratos principais pode escolher opções vindas diretamente da horta, do mar, da quinta ou dos arrozais. Desta secção é de destacar o Linguini Nero com carabineiro, amêijoa da Ria Formosa e Bulhão Pato (29€) e o Arroz de Vinha d’Alhos e bochecha de porco (25€).

Se ainda existir espaço para uma ou várias sobremesas não deve deixar de provar a Rabanada de Brioche com molho de caramelo e gelado de vinho do Porto (9€) e o Cremoso de chocolate com gelado de azeite e flor de sal (8€), cuja textura se situa entre uma mousse e uma ganache.

créditos: © Francisco Nogueira

Caso pretenda uma refeição ligeira num ambiente mais descontraído, pode sempre deslocar-se ao Bello Rooftop, aberto diariamente entre as 12:00 às 00:00. Neste espaço ao ar live localizado no último piso do hotel esperam-no saladas, snacks, pizzas e várias opções de brunch que podem ser acompanhadas por um dos vários cocktails de assinatura, clássicos ou temáticos que o espaço tem ao longo do ano. E tudo isto com vista privilegiada para as caves de vinho do Porto circundantes que poderá descobrir durante um passeio a pé.

Diga adeus ao stress e ao cansaço no Tranquility Lounge

créditos: © Francisco Nogueira

O Tranquility Lounge é o espaço ideal para todos aqueles que pretendem cuidar de si e relaxar durante a sua estadia. Nesta zona de bem-estar, que tenta trazer a envolvência das termas da Roma Antiga para o século XXI, tem à disposição uma piscina aquecida, jacuzzi e sauna onde poderá descontrair durante todo o ano. Tendo em conta a afluência deste espaço, que se encontra aberto entre as 10h00 e as 20h00, é aconselhável fazer marcação prévia.

No piso superior encontra-se o ginásio, onde será possível fazer um treino de cardio ou força à sua escolha independentemente da hora do dia. Nesta zona encontram-se ainda quatro salas de tratamento - três individuais e uma dupla – onde os hóspedes podem experimentar diferentes rituais e tratamentos.

No menu é possível escolher entre Wellness Therapies (como é o caso de massagens terapêuticas, aromaterapia ou drenagem linfática), Holistic Massages (composta por um leque de massagens oriundas de vários países diferentes e que privilegiam corpo, espírito e mente) ou Facial Rituals (que vão dos anti-aging aos personalizados) que são feitos com recurso a produtos portugueses orgânicos, de origem vegetal e baseados em óleos essenciais.

Das sete Signature Treatments disponíveis destacam-se a Tranquility (uma massagem de relaxamento profundo), a Jet Lag (ideal para quem pretende desinchar depois de um longo voo e dar especial atenção às pernas e pés) e a The Rebello Ritual (que combina um momento de esfoliação corporal, de massagem Tranquility e tratamento facial).

Para além disso, todos os meses o espaço tem uma surpresa: uma massagem temática para assinalar diferentes festividades. “Em janeiro tivemos a New Years Detox para celebrar o Ano Novo, tivemos a Serenity devido ao Dia da Mulher e já tivemos a Valentines, que foi a do Dia de São Valentim”, elucida Mariana Martins sobre esta iniciativa que a coloca entre os tratamentos bestsellers.

Das crianças aos animais, um hotel para todos os membros da família

créditos: © Raio Verde

Sendo este um hotel para toda a família, o The Rebello teve a preocupação de criar diferentes formas de dar as boas-vindas aos seus hóspedes de palmo e meio e fazer com que não lhes faltassem oportunidades de diversão fora de casa.

E assim criou um espaço à sua medida batizado de Kids Club onde todas as crianças, entre os 3 e os 16 anos, podem desfrutar de várias atividades e brincadeiras que prometem mantê-las entretidas em diferentes momentos do dia. Apesar de estar disponível apenas mediante reserva e com um horário de funcionamento de sexta a domingo entre as 09h00 e as 18h00, a melhor parte é que é totalmente gratuito. Para os pais que preferirem algo mais personalizado, podem sempre optar pela contratação de um serviço de baby-sitter junto da receção do hotel.

Ao almoço e ao jantar, os mais novos podem escolher a sua refeição a partir de um menu idealizado especialmente para si pelo chef André Coutinho. Pizza, Bife em pão de hambúrguer ou mousse de chocolate são algumas das sugestões que poderá escolher no menu ‘Pequenos Rebeldes’ disponível no restaurante Pot&Pan.

créditos: © Francisco Nogueira

Se tem animais de estimação e não gosta de os deixar ao cuidado de terceiros quando vai de férias, temos boas notícias: para além de family-friendly, este é um hotel pet-friendly. Isto permite que, por um custo adicional de 30€, todos os hóspedes possam trazer consigo cães e gatos até 15kg. De forma a facilitar a vida de todos os pet-owners, o The Rebello disponibiliza um kit de boas-vindas composto por todos os essenciais para uma estadia fora de casa, que inclui cama e duas taças para a comida e água, e ainda alguns extras, como biscoitos e sacos higiénicos caso seja necessário.

Sempre que quiser sair do quarto e fazer-se acompanhar do seu amigo de quatro patas tem duas opções: pode deslocar-se até ao rooftop ou até ao The Lobby Bar. Neste último espaço, localizado junto ao restaurante principal, existe uma zona de estar e de refeições exclusiva para o efeito. “Abrimos esta zona para que os hóspedes consigam vir com os cães ao pequeno-almoço e não tenham de os deixar sozinhos no quarto”, conclui.