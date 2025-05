Hailey Bieber foi uma das celebridades presentes na Met Gala e foi vista a ir para o evento com um martíni na mão, e tal pormenor não passou despercebido.

A modelo foi 'apanhada' pelos fotógrafos enquanto estava a sair do The Carlyle Hotel com a bebida, tendo-se mostrado muito bem disposta e até acenou para os paparazzi.

Hailey Bieber foi sozinha à cerimónia, pois o marido, Justin Bieber, optou por uma noite mais tranquila em casa, como o próprio mostrou na sua página de Instagram.

Num vídeo publicado na rede social, o cantor aparece relaxado no sofá à assistir à partida dos Toronto Maple Leafs contra os Florida Panthers na companhia de amigos.

Justin e Hailey Bieber, recorde-se, casaram-se em setembro de 2018 e só estiveram juntos na Met Gala uma vez como casal. Se tivessem marcado presença no evento este ano seria a primeira grande passadeira vermelha desde que deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Jack Blues Bieber, que nasceu em agosto de 2024.

