Madonna voltou a pisar aa passadeira vermelha da Met Gala. A última vez que a cantora esteve no evento foi em 2018.

Neste 'regresso', a cantora destacou-se ao surgir com um charuto na mão. No que ao look diz respeito, Madonna escolheu um conjunto monocromático, composto por um fato branco acetinado, camisa e laço branco e luvas de renda.

De acordo com a People, o visual da artista ficou a cargo de Tom Ford, com design de Haider Ackermann.

Veja as imagens disponíveis na galeria.

Leia Também: As celebridades e os looks escolhidos para a Met Gala 2025