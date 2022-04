Seja em família, numa fuga romântica, ou para uma simples alteração de rotina, as miniférias podem ajudar a ganhar nova energia e a recuperar do cansaço do dia a dia. A pensar neste objetivo, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center, apresenta o pacote “Escapadinha no feriado de 25 de Abril”, com tratamento VIP no quarto no dia de chegada, pequeno-almoço buffet, desconto de 20% no jantar no Casino Espinho (exceto eventos especiais), acesso às piscinas interior (aquecida) e exterior, ambas com água do mar e late check out, jantar no restaurante (menu do dia com bebidas incluídas) entre outros benefícios.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 227 338 030 ou e-mail: hotelsolverde@solverde.pt