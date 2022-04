A comemoração da Páscoa no Hotel Golf Mar começa com um programa de 15 a 17 de abril, que inclui duas noites em alojamento com pequeno-almoço buffet, dois jantares em regime buffet e acesso ao Kids Club com atividades especiais. Além disso, há música ao vivo, acesso à piscina aquecida, ginásio, sauna e banho turco e ainda uma surpresa da Páscoa no quarto.

O programa inclui a possibilidade de escolher uma destas atividades: acesso gratuito de uma hora ao Fun Kids, batismo a cavalo, hidromassagem, aluguer de BTT ou um pack de duas atividades à escolha no Vimeiro Clube Aventura, que podem ir de escalada a rapel.

Os pacotes começam nos 300 euros, para duas pessoas e uma criança até aos 11 anos. As crianças dos quatro aos 11 anos tem estada grátis, na partilha de quarto com os pais (válido para uma criança por quarto).

As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas@hotelgolfmarvimeiro.pt ou no site do hotel.