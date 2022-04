A Páscoa é sinónimo de momentos em família e de muita diversão para os mais novos. Num dia bastante doce, o InterContinental Lisbon vai proporcionar um workshop de ovos de chocolate, onde as crianças poderão dar asas à imaginação e criar o seu próprio ovo de Páscoa com os recheios que preferirem: gomas; drageias de chocolate; pepitas coloridas e muito mais.

Um almoço único e repleto de grandes sabores da gastronomia portuguesa, também fará parte do programa do hotel para este dia. O buffet começa com uma variedade de saladas e frios e tábua de queijos do mundo e enchidos portugueses.

O tradicional Cabrito Assado será o prato principal, mas os convidados também poderão apreciar Creme de Espargos Verdes, Papardelle de Açafrão com Ameijoas e Mexilhão, Arroz de Miúdos no Forno e Flan de Espinafres e Noz Moscada. O almoço inicia às 12h30 e tem um valor associado de 49€, por pessoa, com oferta de mimosa à chegada e bebidas e estacionamento incluídos.

O almoço é gratuito para crianças até aos 5 anos e as crianças até aos 12 pagam apenas metade do valor.

Além de união e família, doce é a palavra que melhor descreve a Páscoa. Neste sentido, o InterContinental Lisbon não poderia deixar de parte uma lista de sobremesas deliciosa, de onde se destacam o habitual Folar de Páscoa; Trança com Doce de Ovos; Religieuse de Avelã, Trufas de Chocolate com Amêndoas e Cheesecake de Baunilha.

A par de tudo isto, e sendo um momento de partilha, o hotel vai oferecer ainda chocolates e amêndoas a todos os presentes.

Para um fim de semana completo, o hotel criou também um package que inclui um noite com vista para Lisboa, pequeno-almoço e o almoço de Páscoa para duas pessoas e uma criança até aos 12 anos, a partir de 355€.