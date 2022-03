Páscoa no The Vintage House celebra o Douro vinhateiro

De 15 a 17 de abril, o The Vintage House convida todos os que procuram escapar à azáfama da cidade a viajar até aquele refúgio duriense. Com uma visita à Quinta da Roêda e várias atividades incluídas, o hotel promete ser anfitrião de momentos em família.

Os primeiros momentos da estada de duas noites (disponível de sexta a domingo), celebram-se no Library Bar, com um cocktail de boas-vindas especial de Páscoa. Já no quarto, um vinho do Porto com frutos secos e um mini folar, cortesia do hotel, convidam a relaxar. A experiência prolonga-se para o exterior do hotel, ao longo dos jardins e terraços.

The Vintage House

A manhã de sábado é dedicada a provar o que a região tem para oferecer, com uma visita guiada pela Quinta da Roêda, berço dos vinhos do Porto Croft. A visita termina com uma prova de dois vinhos, acompanhada de chocolates, que poderá ser desfrutada no Miradouro, com vista panorâmica sobre o Rio Douro. A experiência a dois ou em família inclui um piquenique com cesto premium, recheado de iguarias gastronómicas da região, como pão, queijos e enchidos, salada da quinta, tigelada de bacalhau e tarte de amêndoa, entre outros petiscos salgados e doces, acompanhado por uma garrafa de vinho e sumos de frutas. Tanto a visita como a prova podem ser adaptadas aos mais novos, com a inclusão do serviço de bebidas sem álcool.

As tarifas por noite orçam os seguintes valores: Quarto Standard (vista rio), 290 euros; Suite Junior, 330 euros, Master Suite, 415 euros.

As reservas para o Programa de Páscoa podem ser feitas através do site do hotel, e-mail reservations@vintagehousehotel.com ou telefone 220 133 185.