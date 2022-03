Convento do Espinheiro, no Alentejo

Nos três dias do fim de semana de Páscoa, de sexta feira Santa a Domingo, vai haver entretenimento com fartura, mas também tempo para descansar pois este hotel de cinco estrelas no campo alentejano é ideal para praticar o “dolce fare niente”. Das várias atividades do programa – aberto a pessoas não hospedadas no hotel – destacam-se, na sexta, o jantar com um Menu especial Dia da Quaresma (38,5 por pessoa) que inclui um guloso Robalo assado com risoto de lavagante; no sábado, a Prova de vinhos Enologia do Alentejo com um convidado muito especial, a Adega do Montado, e Música ao Vivo no Claustro Bar; e no Domingo, há uma missa pascal na igreja do Convento e a Caça ao Ovo da Páscoa. Tudo culmina no almoço no Restaurante Divinus, com um tradicional buffet (41,5 euros por pessoa sem bebidas, 45,5 euros com bebidas).

créditos: Convento do Espinheiro

Belmond Reid´s Palace, na Madeira

Na ilha da Madeira, a quadra pascal é sinónimo de celebração da primavera em flor, e no Reid’s Palace, a Belmond Hotel Madeira isto não é exceção: quem chega ao lobby do hotel será recebido por uma instalação que mistura flores e ovos da Páscoa. A par disto, há todo um programa de atividades para miúdos e graúdos, com uma leitura do conto do coelhinho da Páscoa, narrado pela contadora de histórias local Sofia Maul, um workshop de Amêndoas da Páscoa mergulhadas em chocolate, açúcar e caramelo, liderada pelo chef de pastelaria do hotel, e a já famosa Caça ao Ovo que todos os anos ocorre nos jardins tropicais deste hotel histórico.

Tanto no William, como no Vila Cipriani e no Gastrobar, haverá também algumas delícias especiais pensadas para esta altura do ano, como ovos salgados deliciosos e ovos doces de fazer crescer água na boca, com diferentes variedades criadas para refletir o conceito de cada restaurante. E, é claro, a possibilidade de desfrutar de um mergulho no mar para quem ficar alojado.

Belmond Reid´s Palace

Herdade da Maladinha Nova, no Alentejo

Os protagonistas Asterix e Obelix, da mítica obra francesa de Albert Uderzo e René Goscinny, criada em 1959, são o ponto de partida para o programa de Páscoa da Malhadinha Nova. Durante quatro dias, as aventuras, hobbies e peripécias destes gauleses poderão ser vividas em plena planície alentejana. Como? Através de um chá das cinco inspirado nas poções mágicas do druida Panoramix, adaptadas com as ervas energéticas do Alentejo e acompanhadas por doces caseiros.

Também a gastronomia dos livros de Uderzo e Goscinny, sobretudo os pratos preferidos do esfomeado Obelix, servem de inspiração para as especialidades gastronómicas dos jantares e almoços. Também haverá torneio de ténis, destreza no arco e flecha e paintball, atividades desportivas que pretendem fazer viajar os hóspedes para as páginas destas histórias conhecidas por todos. A diversão não se esgota aqui, o programa é também amigo das crianças, incluindo ainda uma missão de caça aos ovos da Páscoa e uma sessão de cinema do primeiro filme de adaptação das obras.

Belmond Reid´s Palace

Penha Longa Resort, em Sintra-Cascais

Páscoa que é Páscoa inclui comida e doces, e no caso do Penha Longa inclui também a dormida. Quem escolher o resort de Sintra para ser a sua casa durante as férias da Páscoa (a partir de 373 por noite) vai beneficiar do cenário natural, envolvido pelas tonalidades, aromas e sons do parque natural Sintra-Cascais. E a par da estada, no campo dos paladares o resort tem ofertas deliciosas: há o Brunch de Domingo de Páscoa no Penha Longa Mercatto (68 euros por pessoa, bebidas não incluídas; 34 euros por criança, até 12 anos); o Folar de Páscoa “Penedo Dos Ovos”, feito com ingredientes deliciosos; o Workshop Folar de Páscoa (56 euros por pessoa, valor que inclui um Folar de Páscoa); os inevitáveis Ovos de Chocolate By Penha Longa, de chocolate branco, preto ou de leite (38 euros – o ovo de chocolate com 500 g), a Seleção de Frutos Secos de Chocolate (20 euros – a caixa com 250 g) como as macadâmias caramelizadas com flor de sal; as avelãs com chocolate de leite e as amêndoas com chocolate preto.

Belmond Reid´s Palace

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, na Beira Interior

Ficar alojado na Quinta Nova Winery House, uma tradicional casa oitocentista onde se sente o ambiente de uma grande casa de família portuguesa do Douro, é apenas o ponto de partida. Para quem procura uma Páscoa passada em contacto com a Natureza, "Live Slow and Enjoy Life” é um convite para um fim de semana tranquilo, entre provas de vinho e boa comida. O programa de dois dias inclui um aperitivo à chegada, jantar no Terraçu´s – menu quatro momentos com harmonização do enólogo com cinco vinhos – e uma noite de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço neste hotel membro da cadeia Relais & Châteaux.

No dia seguinte, além de uma caminhada pela quinta e uma visita guiada à adega e ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim, poderá optar pela experiência “Enólogo por Um Dia” ou "Prova Douro Icon", harmonizada com tábua de queijos e enchidos no Patamar, onde se realizam as mais variadas provas de vinhos, sempre com vista sobre o rio.

Já o programa "Do Douro ao Dão” leva os hóspedes numa viagem até ao Dão, para visitar a Taboadella, o novo projeto vinícola da família Amorim, incluindo transfer, visita guiada à cidade de Lamego, almoço e prova de vinhos na Wine House, visita guiada à adega da Taboadella e regresso à Quinta Nova.

créditos: Francisco Nogueira/O Apartamento

You and The Sea, na Estremadura

Com uma ação de Páscoa criada a pensar nos mais pequenos, o La Barraque, espaço multifuncional ao ar-livre com esplanada e área de lazer para toda a família, vai ser o palco de muitas aventuras no You and The Sea. A caça aos ovos é exclusiva para as crianças até aos 12 anos hospedadas no hotel, e começa às 11h00 do dia 17 de abril. Para aproveitar o fim de semana prolongado perto do mar em família, o hotel dispõe de várias tipologias de alojamento, de T0 a T5, piscina interior e novas pizzas na carta do Jangada também à espera de serem descobertas.

You and The Sea

Vidago Palace, na Beira Litoral

Para aqueles que aproveitam a paragem da Páscoa para repor energias, o Vidago Palace é destino obrigatório. Os 110 hectares de verde do Parque Natural de Vidago dão as boas-vindas à chegada do “retiro", que tem uma oferta especial para esta altura do ano, com um programa de duas noites de alojamento em quarto duplo, que inclui um Chá das Cinco Especial Páscoa no Lobby Bar do hotel, Almoço de Páscoa de Domingo no Salão Nobre, e 10% de desconto em tratamentos de spa (a partir de 784 euros). A oferta está disponível de 14 a 18 de abril e inclui sempre a possibilidade de passagem pelas fontes naturais de Vidago.

Vidago Palace

1908 Hotel, em Lisboa

Durante o fim de semana de Páscoa, ficar no 1908 dá direito a descontos no restaurante do hotel. Para cada estada, o hotel oferece 15% de desconto no Infame, onde o chef André Rebelo se sente cada vez mais em casa, e dá a conhecer sabores portugueses, do Intendente para o Mundo. Edificado num dos edifícios mais especiais da sua vizinhança, o 1908 é sempre abrigo para quem pretende um bom oásis na cidade, sem se afastar muito da agitação lisboeta.