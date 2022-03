Páscoa em família no Algarve com alojamento gratuito para as crianças

Hotel de luxo com 192 quartos e suítes, o Domes Lake Algarve, apresenta-se com uma inspiração mediterrânica, com interiores alusivos à paisagem envolvente feita de jardins, piscinas e o lago da propriedade.

Para a época da Páscoa o Domes Lake Algarve propõe um programa (mínimo de três noites) a pensar nas famílias. Nesta Páscoa as crianças até aos 12 anos usufruem de alojamento gratuito. À chegada os hóspedes são recebidos com um brinde e no quarto têm à espera uma surpresa. Ao longo da estada haverá um desconto de 20% nos tratamentos no Soma Spa e ainda a oferta de uma atividade temática para toda a família reservada para o dia 16 de abril. No domingo de Páscoa está previsto um late check out até às 16h00 (sujeito a disponibilidade).

Domes Lake Algarve

Com o seu lago de água salgada e acesso privado à Praia da Falésia, quatro piscinas, um deck de 1,2 km, que se estende pelos jardins em direção aos restaurantes, e pérgulas de observação, o Domes Lake Algarve convida a relaxar em ambiente tranquilo, bem como para aproveitar o que a região onde se insere proporciona, como a apanha de amêijoas e ostras, a observação de aves, a prática de vela ou a degustação de vinhos.

Para aqueles que querem absorver a cultura local de Vilamoura, o hotel fica a uma curta distância a pé da marina, do Parque Natural da Ria Formosa, de restaurantes, de clubes de praia e campos de golfe.

Domes Lake Algarve

Já o Soma Spa combina métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporâneas.

As crianças fruem do conceito “KiEPOS”, que visa fomentar um espírito eco-consciente e convida os mais novos a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência interativa e educativa, levando estas aprendizagem de volta a casa.

A cozinha também não foi esquecida no Domes Lake Algarve, com opções culinárias que cruzam a herança grega dos Domes Resorts com sabores portugueses e regionais. Quer seja para saborear um cocktail no lago, ou frescas iguarias do mar, agora confecionadas com inspiração Neo-Grega no restaurante Topos, ou ainda através de um menu de 12 pratos com produtos frescos e sazonais no Makris On The Lake, em harmonização com vinhos portugueses.

Preços por noite a partir de 416 euros (meia pensão para três pessoas). As reservas podem fazer-se através do e-mail reservas@domeslakealgarve.com