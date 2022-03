Do México, com amor

Porto | até 30 jun.: 4.ª a dom.: 14.30h-19.30h | M/0

Uma das artistas mais acarinhadas do méxico chega à Alfandega do Porto. Na exposição, “A Vida de um Ícone”, todos estão convidados a mergulhar no mundo de cores e telas de Frida Kahlo, descobrindo a sua vida e legado. Os recursos multimédia são o grande destaque da mostra, que inclui fotografias, filmes originais, instalações artísticas e música.

Viagem ao fundo mar

Porto | 2ª a 6ª: 10h-18h, sáb. e dom.: 10h-19h | M/0

No Porto, há um aquário que mimica na perfeição as profundezas do fundo do mar. O Sea Life Porto reúne inúmeras espécies marinhas, desde peixes-palhaços aos divertidos pinguins Humboldt. Conjugando atividades abertas ao público com a preservação da biodiversidade, este espaço fará, sem dúvida, as delícias de miúdos e graúdos.

Tanto teatro!

Maia | 3.ª a sáb.: 13h-00h, dom.: 14h-00h | M/0

A Galeria da Quinta da Caveira recebe uma exposição digna dos melhores palcos. Por aqui, cantam-se os parabéns a 40 anos a transformar Porto e Maia em verdadeiras aldeias teatrais. Em “Tanto Teatro! 40 Edições do Fazer a Festa”, presta-se homenagem às centenas de companhias, artistas, participantes e espetadores que enriquecem a cultura da região.

Mil e uma caricaturas de Martin Luther King

Gondomar | até 18 abr., 2.ª a 6.ª: 9h-18h, sáb.: 9.30h-13h, 14.30h-18h | M/0

Integrado no XXIII PortoCartoon, a Biblioteca Municipal de Gondomar recebe uma exposição de originais, que reúne mais de uma centena de caricaturas de Martin Luther King. Incansável ativista pelos direitos humanos, Martin Luther King foi uma das figuras mais proeminentes na luta contra a discriminação racial. Revisite o seu legado de forma original.

Entre as árvores

Porto | até 12 Jun., 3.ª a dom.: 13h-18h | M/0

A Culturgest do Porto recebe a exposição “Árvores”, dedicada às obras de Ângelo de Sousa. Enquanto um dos mais celebrados artistas portugueses, Ângelo de Sousa viu o seu trabalho exposto várias vezes, até à sua morte em 2011. Para trás fica o seu espólio de pintura, desenho e fotografia, agora aberto ao público.

