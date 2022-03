Sessão de Óscares em família: conheça os filmes indicados para ver com miúdos e graúdos

Luca | M/6

Luca e Alberto vivem um verão à moda italiana, cheio de gelados e esparguete. A amizade é posta à prova pelo maior segredo de Luca: o rapaz é um monstro marinho. De aventura em aventura, descobre-se o verdadeiro significado da liberdade, a força dos laços de família e o poder da aceitação.

Nomeações: Melhor Animação

Encanto | M/6

Pelos olhos de Maribel, descobre os divertidos Madrigal. Nesta família especial, todos têm um dom, desde superforça a capacidade de mudar o tempo. Até ao dia em que a magia começa a desaparecer. Cabe a Maribel, a única sem qualquer tipo de poderes, salvar o dia e unir a família uma vez mais.

Nomeações: Melhor Animação, Melhor Banda Sonora, Melhor Canção Original

Raya e o Último Dragão | M/6

Humanos e dragões costumavam viver em harmonia no universo de Kumandra. Perante uma ameaça de monstros, a guerreira Raya deve encontrar o último dragão sobrevivente. Ao longo de uma jornada perigosa, a protagonista percebe que será preciso muito mais do que um ser místico para devolver a normalidade ao povo.

Nomeações: Melhor Animação

Cruella | M/12

A história dos 101 dálmatas já foi contada inúmeras vezes. Mas será que os fãs da Disney sabem quem foi Cruella? Uma menina quase normal tem o sonho de vingar no mundo da moda a tudo o custo. Assim se conhecem as origens desta (aparente) vilã.

Nomeações: Melhor Guarda-Roupa, Melhor Maquilhagem e Penteados

West Side Story | M/12

O musical de 1957 “West Side Story” é reinventado pela mão do realizador Steven Spielberg. Neste enredo de inspiração shakespeariana, Maria e Tony apaixonam-se perdidamente assim que se veem. Entre um amor proibido e dois gangues rivais, o que não faltam são melodias e reviravoltas.

Nomeações: Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Atriz Secundária, Melhor Cinematografia, Melhor Guarda-Roupa, Melhor Design de Produção, Melhor Montagem de Som

Belfast | M/12

Um menino de nove anos e a sua família tentam navegar os tumultuosos anos 60 em Belfast. Romances, dúvidas e travessuras de infância pontuam um mundo em mudança. Enquanto todos parecem deixar as suas casas, há uma decisão difícil que deve ser tomada: partir ou ficar?

Nomeações: Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Ator Secundário, Melhor Atriz Secundária, Melhor Canção Original, Melhor Montagem de Som, Melhor Argumento Original

King Richard | M/12

A história dos prodígios do ténis Venus e Serena Williams chegou ao grande ecrã. Nos campos de ténis de Compton, duas meninas treinam, faça chuva ou faça sol, orientadas pelo pai Richard. Quando tudo parece estar contra a dupla, as irmãs Williams desafiam as probabilidades em família.

Nomeações: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz Secundária, Melhor Argumento Original, Melhor Canção Original e Melhor Montagem

Os Mitchell Contra As Máquinas | CP

Tudo começa com uma família peculiar numa viagem de carro. O que era suposto ser um momento de convívio, transforma-se na sua missão mais difícil até à data. Afinal, não é todos os dias que o mundo tem de ser salvo de um apocalipse de robots.

Nomeações: Melhor Animação

Coda | CP

Ruby nasceu numa família de surdos, facto que faz dela uma CODA. Enquanto única pessoa que ouve, Ruby sente uma grande responsabilidade em ajudar os pais. Será que conseguirá alcançar o seu sonho de estudar música ou deve lutar pelo negócio da família?

Nomeações: Melhor Filme, Melhor Ator Secundário, Melhor Argumento Adaptado