Atenção a todos os pais! Durante o mês de abril, invista na sua família com uma formação

Que tipo de pai sou?

Walk Your Way | Presencial, Lisboa | 9 abr.: 10h-18h

Paula Pranto, diretora executiva da empresa Walk Your Way, desenvolve um curso que procura refletir sobre a questão “como sou como pai ou mãe?”. Os desafios na relação com os mais novos e as áreas mais trabalhosas da parentalidade integram o alinhamento do workshop, focado em partilhar formas distintas de olhar o mundo.

Parentalidade positiva

Zen Kids | Online e Presencial, Lisboa | 2 abr. a 4 fev.: 9h-19h

A Zen Kids dinamiza um curso online e presencial, centrado em técnicas que promovem o desenvolvimento da criança, de forma positiva. Quando chega a hora de educar, muitas alternativas e pedagogias são chamadas à conversa. Ao longo de 17 módulos, aprende-se mais sobre os mistérios da infância.

Enurese e encoprese

MDC Psicologia & Formação | Online | 4 a 11 abr.

A enurese e encoprese são desafios que surgem na vida de vários pais. A MDC Psicologia & Formação apresenta a sessão “Avaliação e Intervenção na Enurese e Encoprese”, focada em enfrentar o problema sem tabus. Partindo da definição de conceitos e a análise de casos práticos, descomplicam-se estas patologias.

Já ouviu falar na BLW?

Uterus | Online | 9 abr.: 10h-12h

Quer aprender mais sobre o Baby-Led Weaning (BLW)? A UTERUS ajuda-o com um workshop online. Desde 2005, este método tem vindo a revolucionar a diversificação alimentar tradicional, colocando o próprio bebé no centro do jogo. Sem a utilização de colheres ou papas, dá-se margem para fazer escolhas autónomas.

O pesadelo dos números

Oficina Didática | Online | 2 e 9 abr.: 10h-13h

O curso da Oficina Didática instrui pais e educadores sobre o Método de Singapura para resolução de problemas matemáticos no 1º Ciclo. Problemas aritméticos, de índole processual, geométricos e muito mais. Se forem bem escolhidos, a criança pode aperfeiçoar a sua forma de pensar e habituar-se a esquematizar situações. Quem diria que as contas podem ser os melhores amigos dos mais novos?