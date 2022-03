Cherkaoui e Ramalho

Lisboa | espetáculo | 24 mar. a 3 abr.: 2.ª a 6.ª: 20h | M/6

A Companhia Nacional de Bailado estreia no Teatro Camões Cherkaoui/Ramalho, o primeiro programa desenhado por Carlos Prado, diretor artístico da companhia. O espetáculo combina duas obras imperdíveis: “Fall” do coreógrafo flamenco-marroquino Sidi Larbi Cherkaoui e “Symphony of sorrows”, encabeçado pelo bailarino Miguel Ramalho.

Bem-vindos à Monstra

Lisboa | festival de cinema | 16 a 27 mar. | M/0

A 21.ª edição da Monstra - Festival de Cinema de Animação de Lisboa já chegou à capital. Todos os dias, os cinemas enchem-se de animação dos quatro cantos do mundo, dirigida tanto a crianças como a um público mais velho. Que tal aprender mais sobre o cinema búlgaro ou sobre os contrastes entre o digital e o analógico? Tudo isto está à distância de um filme.

Concerto poético

Lisboa | concerto | 25 mar.: 18.30h | M/6

No âmbito do Dia Mundial da Poesia, a Casa Fernando Pessoa organiza um concerto com Carl Maria von Weber e Franz Schubert, duas referências incontornáveis da música romântica. São quatro peças a ser apresentadas e adaptadas para o piano, traduzindo bastante bem a personalidade criativa de cada um dos artistas.

Ao ritmo dos Stomp

Porto | espetáculo | 24, 25 mar.: 21h | M/3

Depois de atuarem em Lisboa, os Stomp fazem uma paragem no Norte do país. Conhecidos por fazer música com objetivos pouco convencionais, os artistas juntam-se para encontrar melodias em caixotes do lixo, fósforos e vassouras. Independentemente da idade, todos os espetadores entram nos ritmos contagiantes.

Cinema amplo

Porto | Cinema | 25 a 27 mar. | M/8

De 25 a 27 de março e de 1 a 3 de abril, chega à Culturgest a primeira edição da Ampla. Nesta mostra, exibe-se uma seleção de filmes premiados em 2021 nos principais festivais em Portugal. O IndieLisboa, as Curtas Vila do Conde, o Fantasporto, o Doclisboa e o MOTELX unem esforços para mostrar o melhor do ano na sétima arte.