Carolina Beatriz Ângelo (1878 – 1911)

Em 1911, Carolina Beatriz Ângelo ficou conhecida por ser a primeira mulher em Portugal a votar em eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Além deste gesto emblemático, a médica de profissão lutou pelos direitos das mulheres, tendo fundado a Associação da Propaganda Feminista. Foi também a primeira mulher a realizar uma cirurgia em território nacional.

Beatriz Costa (1907 – 1996)

A atriz Beatriz Costa fez dos ecrãs o seu palco, ao participar em algumas das produções mais icónicas do cinema português. Depois de se estrear no teatro, fez sucesso em Portugal e além-fronteiras, sendo conhecida por produções como “A Canção de Lisboa” (1933) e a “Aldeia da Roupa Branca” (1939). Costa foi também autora de livros, entre eles o best-seller “Sem Papas Na Língua” (1976), e chamou à atenção pela sua poderosa voz.

Amália Rodrigues (1920 – 1999)

Amália Rodrigues converteu-se numa das maiores imagens de marca de Portugal. A denominada “Rainha do Fado”, cantou e encantou um povo, demonstrando interesse pelo mundo da música desde muito nova. Até à sua morte em 1969, 170 álbuns tinham sido editados em seu nome um pouco por todo o mundo. A saudade tão portuguesa mora eternamente na voz de Amália.

Sophia de Mello Breyner (1919 - 2004)

Na esfera literária portuguesa, é impossível esquecer o nome de Sophia de Mello Breyner. Destacou-se por ser uma das poetisas mais importantes do século XX, facto que a transformou na primeira mulher a receber o Prémio Camões em 1999. A escrita de Sofia caracteriza-se pela sua transparência, pontuada por elementos mitológicos. Com o nascimento dos seus filhos, enveredou pela literatura infantil, assinando títulos como “A Fada Oriana” (1958) e “A Menina do Mar” (1958).

Rosa Mota (1958)

Enquanto referência do atletismo à escala mundial, Rosa Mota fez história pela sua prestação em maratonas. Entre os seus prémios desportivos, destaca-se a medalha de ouro de maratona, obtida nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Tornou-se ainda uma figura proeminente no Brasil por ganhar seis vezes a famosa Corrida de São Silvestre. Ao longo da vida, foi alvo de homenagens, incluindo a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem de Mérito.