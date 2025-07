São vários os artistas que não perdem a oportunidade de conhecer um pouco mais de Portugal, como foi o caso de SZA. A cantora viajou para o país em trabalho, mas aproveitou depois os momentos de lazer para desfrutar da capital portuguesa e arredores.

Primeiro, no domingo, dia 27 de julho, subiu ao palco no Estádio do Restelo, em Lisboa, para atuar ao lado de Kendrick Lamar - que trouxeram a Portugal a Grand National Tour. Depois foi tempo de passeio pela cidade... e por Cascais.

Esta segunda-feira, dia 28 de julho, SZA fez algumas publicações nas stories da sua página de Instagram e, entre as imagens, destacou uma fotografia que captou junto ao Amoreiras Shopping Center.

Publicação de SZA© Instagram_sza

Mas não ficou por aqui e mostrou ainda uma fotografia tirada na zona do Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais.

Publicação de SZA© Instagram_sza

E para juntar a estas partilhas está ainda uma outra imagem onde se pode ver o hotel de 4 estrelas Estalagem Muchaxo, no Guincho.

Publicação de SZA© Instagram_sza

De recordar que nestes últimos dois meses já foram várias as caras conhecidas internacionalmente que passaram por Portugal (tanto em trabalho como em lazer). Em junho, por exemplo, a lenda do basquetebol Michael Jordan esteve pelo norte do país e também em Lisboa.