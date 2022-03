O programa de atividades de abril da Maria do Mar está repleto de atividades e momentos a assinalar, como a Páscoa e o Dia da Mãe, onde as crianças e famílias são convidadas a juntarem-se em verdadeiros momentos de amizade e partilha.

A Páscoa está a chegar e com ela vêm as férias dos mais novos e a slow living company não podia deixar de proporcionar encontros que preencham estes dias, por isso, em parceria com a Crocanature, será realizado um workshop, dia 15 de abril às 11h, que promete várias surpresas, onde as crianças vão poder aprender a fazer sabão e detergentes ecológicos.

O último fim de semana do mês fica marcado pelo Dia da Mãe e para comemorar esta data tão especial acontecerá no sábado dia 30 de abril, o workshop “Artes Plásticas da Mafalda” com o tema: “Quem dá colo à minha mãe?” com a participação da coach Pilar Sousa Lara, onde a mãe é a inspiração principal e as crianças são levadas a refletir sobre qual o papel das suas mães, como elas são e quem cuida delas.

É também durante o mês de abril que é inaugurada a nova parceria da Maria do Mar com a Carmo Chai, que incluirá workshops de tecelagem, costura com vários materiais como lã e linhas, que prometem colocar os mais pequenos com as mãos na massa e a aprender vários tipos de hand work, o primeiro terá lugar dia 14 de abril às 16h30.

É também neste mês que se irá estrear o primeiro de uma série de vários workshops para pais e mães, que envolvem os cuidados das mães e dos seus bebés, protagonizados pela Enfermeira Diana e a Enfermeira Ana da página @AventuradoCuidar.

Espaço Maria do Mar

Nestes encontros que procuram trazer tranquilidade e segurança à vida em família, serão abordados temas desde os primeiros socorros pediátricos aos simples cuidados a ter com a chegada a casa do bebé prematuro.

Ainda que a primavera traga novidades, o que nunca passa de moda é uma boa história, quer em formato online no instagram da marca, quer seja presencialmente como é o caso dos dias 16 e 23 de abril em que as histórias terão lugar na Warehouse de Alvalade, seguidas de mini workshops que ilustram a história que acabaram de ouvir.

As lives também se mantêm no calendário de abril, orientadas para pais e mães agregarem conhecimento e esclarecerem as suas dúvidas sobre os seus filhos – este mês os temas em destaque serão “Preparação e chegada para um bebé prematuro” com a Enfermeira Diana, que acontece no dia 28 de março e “Dicas para uma alimentação saudável” com a Dra. Sara Aguilar, que terá lugar no dia 18 de abril. As lives são transmitidas na página @mariadomarshop pelas 18h.

Com a finalidade de criar um espaço onde as famílias são as protagonistas da sua própria aprendizagem, as atividades desenvolvidas pela Maria do Mar pretendem incentivar as crianças a dar asas à criatividade e a explorarem os seus interesses através das artes.

Com o desejo de que os mais pequenos possam desenvolver e aprofundar o seu autoconhecimento, as atividades que levam as crianças a sujarem as mãos (e até a cara) ampliam os estímulos sensoriais, a criatividade e, o resultado destas criações fortalece capacidades como a autoconfiança e resiliência, tão essenciais na fase de crescimento.

Todas as informações sobre as inscrições nos workshops e preços podem ser consultadas no site da Maria do Mar assim como a agenda de atividades completa.

Localizada na Rua João Saraiva 28 A, no Bairro de Alvalade em Lisboa, a WareHouse by Maria do Mar abre de segunda a sábado, entre as 10h e as 19h.