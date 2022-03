O pacote de Páscoa do Hotel Quinta das Lágrimas, palácio do século XVIII, rodeado de 12 hectares de jardins históricos, inclui alojamento para duas noites em quarto duplo deluxe com pequeno-almoço incluído, VIP de Páscoa no quarto à chegada e almoço de Sábado Aleluia no Restaurante Pedro&Inês para toda a família, sendo que as famílias que preferirem poderão optar pelo Buffet de Almoço de Domingo de Páscoa (mediante suplemento de 20 euros/adulto e 10 euros/criança, com bebidas selecionadas pelo hotel incluídas). Note-se que o Almoço de Domingo de Páscoa estará igualmente disponível para visitantes, pelo valor de 40 euros por adulto. Crianças entre os cinco e os dez anos pagam apenas metade do valor.

Para uma experiência ainda mais completa o hotel contempla ainda neste programa um piquenique (necessário agendamento antecipado) a desfrutar nos seus jardins, uma divertida caça ao ovo na Quinta das Lágrimas na tarde de sábado 16 de abril (se as condições atmosféricas o permitirem) e bilhetes para o Portugal dos Pequenitos para toda a família. Está ainda disponível acesso ao circuito de SPA, com piscina interior, sala de cardiofitness, sauna e banho turco e desconto de 20% em massagens, mediante pré-marcação.

O programa de Páscoa no Hotel Quinta das Lágrimas está disponível a partir de 599 euros para famílias de dois adultos e duas crianças (menores de 12 anos)

As reservas para o programa de Páscoa do Hotel Quinta das Lágrimas podem fazer-se pelo telefone 239 802 380 ou e-mail reservas@quintadaslagrimas.pt