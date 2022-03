Ibis Styles Lisboa Centro Liberdade foi renovado. Descobertas portuguesas foram fonte de inspiração da nova decoração

O oceano Atlântico, o rio Tejo e as famosas navegações em que Portugal deu a conhecer novos mundos ao mundo inspiram a decoração e o novo conceito do hotel Ibis Styles Lisboa Centro Liberdade, uma das 25 unidades que o grupo empresarial francês Accor, detentor das marcas Ibis, Ibis Budget e Ibis Styles, possui em território nacional. Situado no número 73 da avenida Duque de Loulé, o renovado empreendimento hoteleiro tem uma localização (muito) privilegiada.

A quatro minutos a pé da avenida da Liberdade e da praça Marquês de Pombal, com excelentes acessos aos principais pontos turísticos e de interesse da capital, é um hotel versátil, perfeito para clientes de lazer e de negócios. Com 98 habitações de sete tipologias diferentes, incluindo suites, quartos triplos, duplos e duplos superiores com varanda com uma vista panorâmica sobre Lisboa, surpreende pelas camas de elevado conforto Sweet Bed by Ibis Styles.

Após vários meses de trabalhos de beneficiação, esta unidade hoteleira do reputado grupo gaulês está diferente. No lobby, a hélice de um barco, uma canoa e uma parede revestida por um cardume de sardinhas em cerâmica dão agora as boas-vindas aos hóspedes. No photo spot, um cenário fotográfico criado num dos espaços que reproduz a proa de um navio, é possível registar os melhores momentos no hotel de uma forma criativa e divertida, com direito a âncora, leme e, até, um papagaio, numa clara evocação às histórias de piratas.

"Além disso, os elementos decorativos no bar, na zona de refeições, nos quartos e na sala de jogos, com cores inspiradas no rio Tejo e no fundo do mar e com elementos de madeira que remetem para as embarcações de Lisboa, também enriquecem o storytelling do hotel", refere fonte do empreendimento turístico em comunicado de imprensa. Este espaço conta ainda com um restaurante e um bar. É lá que são servidos os pequenos-almoços, os almoços e os jantares.

O Ibis Styles Lisboa Centro Liberdade integra também um espaço lúdico dedicado aos mais novos, uma sala de reuniões e uma sala de jogos. Esta cadeia de hotéis é (re)conhecida pelo design criativo e pela atmosfera divertida das suas infraestruturas hoteleiras. Atualmente, existem 594 destes hotéis em mais de 50 países. Uma gota de água no universo Accor, grupo de hospitalidade que agrega 5.300 propriedades e 10.000 estabelecimentos de restauração em 116 nações.