Há um novo hotel de bleisure nos arredores do Porto. Tem 108 quartos e está a apenas cinco minutos da praia

Há um novo hotel nos arredores do Porto. Abriu ao público hoje, tem 108 quartos, um ginásio, um centro de negócios, um café e um gastrobar e está localizado a apenas cinco minutos da praia, nas imediações da icónica rotunda da Anémona. Situado no número 188 da rua Sousa Aroso, o novo Four Points Sheraton Matosinhos aposta num segmento de bleisure, palavra composta pelos vocábulos anglo-saxónicos business e leisure, negócios e lazer em português.

"É perfeito para surfistas iniciantes e para entusiastas de desportos aquáticos que querem estar no centro de tudo. O hotel é um projeto de reabilitação urbana resultante de um investimento de 19,1 milhões de euros da Mercan Properties, que servirá como o centro onde os negócios encontram o prazer, permitindo aos hóspedes descontrair e relaxar no caminho", informa a empresa em comunicado de imprensa. Muitas das habitações têm varandas com vista para a cidade.

"Empenhado em melhorar a produtividade durante a viagem, o hotel oferece o que os viajantes em negócios mais necessitam. Todos os quartos estão equipados com uma cozinha compacta e outras comodidades, como Wi-Fi, para que os hóspedes se sintam em casa", refere o documento. "O gastrobar oferece um menu sazonal durante todo o dia, coquetéis de autor inspirados em Matosinhos e o programa Best Brews da marca, que inclui marcas de cerveja como a Nortada, proporcionando aos hóspedes a oportunidade de experimentar cervejas artesanais e de desfrutar de autênticos sabores locais com cada cerveja estrategicamente escolhida pelo seu sabor único, popularidade e ingredientes de qualidade", informa ainda o hotel.

O preço dos quartos duplos, com pequeno-almoço incluído, começa nos 99 euros por noite mas, nesta fase de abertura, os hóspedes que reservarem diretamente as habitações no site da unidade hoteleira beneficiam de um desconto imediato de 30%. "A abertura deste hotel vem reforçar a oferta de serviços hoteleiros disponíveis em Matosinhos, uma das zonas em desenvolvimento do Porto", refere Filipe Silva, presidente da AHM – Ace Hospitality Management.

"O recente anúncio da criação de uma cidade de inovação ligada às energias do futuro é um projeto que promete potenciar o dinamismo de Matosinhos", acrescenta ainda o dirigente máximo da entidade responsável pela gestão do espaço, uma empresa criada em 2019 que presta serviços de gestão e consultoria em vendas, marketing, compras, finanças e recursos humanos. Four Points by Sheraton é uma marca global com 300 hotéis em 43 países e territórios.