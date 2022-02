A aparência é enganadora. Ao contrário do que julgam muitos dos que lá passam à porta todos os dias, o InterContinental Cascais-Estoril não ocupa a totalidade do edifício de sete andares construído no lugar que, em tempos, abrigou outra unidade hoteleira de gabarito, o Hotel Atlântico. O palacete original que lhe deu origem, com uma vista privilegiada para a praia das Moitas, no Monte Estoril, pertenceu a Francisco Eduardo de Barahona Fragoso, um reputado advogado eborense.

Na década de 1940, durante a II Guerra Mundial, teve fama acolher espiões alemães. Nos dias de hoje, os três andares que este luxuoso hotel construído de raiz ocupa, os restantes são apartamentos privados, são frequentados por hóspedes menos polémicos, com um grau de sofisticação superior. Inaugurado a 23 de dezembro de 2015, o InterContinental Cascais-Estoril conta com 59 habitações de cinco tipologias, incluindo suites com áreas espaçosas e vistas sedutoras.

Nos últimos anos, tem vindo a ser renovado. Os quartos e as suites têm uma nova imagem e novas funcionalidades, o restaurante e o bar propõem novas ementas e o spa, que pode ser fechado, a pedido, para uma romântica massagem em casal, é o escape perfeito para uma experiência a dois que também pode ser vivida com amigos ou familiares. Além de um circuito de bem-estar com uma piscina interior com uma cascata dinâmica, uma sauna e um banho turco, o Spa InterContinental by L'Occitane disponibiliza ainda uma série de tratamentos que nos transportam para as relaxantes paisagens da Provença, no sul de França.

Mas, estando em cima da praia, é impossível resistir ao apelo do mar, que parece entrar divisão adentro assim que se transpõem as portas das habitações viradas para o oceano Atlântico e para o charme irresistível da baía de Cascais. No projeto de modernização em curso em 2022, foi adicionado um toque de azul à decoração. Uma opção estética que uniformiza o espaço com a vista, inebriando os sentidos desde o primeiro minuto. As varandas espaçosas convidam à evasão e à fruição.

É lá que muitos casais preferem almoçar ou jantar recatadamente, num clima de romantismo e cumplicidade. Devido à crescente procura por famílias, têm sido adicionados sofás-cama, uma forma de suprimir as inestéticas camas extra. Embora passe muitas vezes despercebido, o sistema de cromoterapia nos quartos, equipados com todas as mordomias que os hóspedes dos dias de hoje exigem, é outro dos serviços que a unidade hoteleira disponibiliza aos que a elegem.

O design moderno e a decoração contemporânea são, a par do conforto sofisticado e da elegância descontraída que por lá se vive, um dos aspetos distintivos do hotel InterContinental Cascais-Estoril. A simpatia dos funcionários é outro. A gastronomia tem também sido uma grande aposta. A pandemia obrigou a uma reestruturação da oferta mas os pratos que se servem nas novas ementas do Bago du Vin Gourmet Bar & Terrace continuam a agradar e muito.

O chef Pedro Lopes, que chegou ao InterContinental Cascais-Estoril em 2020, depois de uma larga experiência nacional e internacional como chef, subchef e cozinheiro em hotéis de cinco estrelas, aposta numa cozinha de fusão revisitada. Para além dos peixes e dos mariscos da costa atlântica, há influências da gastronomia tradicional portuguesa e uma preocupação com uma maior utilização de produtos locais, regionais e nacionais, sempre que possível da época.

Se eleger este espaço de restauração para uma refeição, para um snack ou para um coquetel num dia soalheiro, pode entreter-se a observar os pássaros que habitualmente saltitam de um lado para o outro no jardim que circunda a piscina exterior. Também pode fazê-lo da varanda do quarto, enquanto contempla a movimentação suave das ondas. Propriedade da empresa nacional Estoril 8023, este hotel de cinco estrelas é gerido pelo grupo britânico IHG Hotels & Resorts.