A história é contada na ementa do restaurante do hotel, que antes de o ser foi uma quinta agrícola com um palacete. Há 95 anos, em 1926, Alexandre Herculano da Câmara Rodrigues deixou a terra natal, Lamego, para emigrar para o Brasil em busca de (maior) fortuna. No ano anterior, tinha sido colocada à venda a Quinta da Biquinha, a propriedade que adquiriria dois anos depois, em 1927. Nos primeiros dias de janeiro de 1929, é já lá que celebra mais um aniversário, no encantador palacete da Vista Alegre.

Com o passar dos anos, aquele terreno de semeadura adquire o nome da casa apalaçada que muitos habitantes locais admiram e invejam. É na Quinta da Vista Alegre que, em 1996, é construído o edifício que, às portas da cidade, hoje abriga o Lamego Hotel & Life, o único hotel quatro estrelas da região banhada pelo rio Douro edificado dentro de uma quinta com três hectares de vinha, olival e jardins, com piscinas, um spa, um restaurante e uma fabulosa vista sobre uma planície, um vale que muitos consideram encantado.

Remodelada em 2017, esta requintada unidade hoteleira soube adaptar-se bem aos novos tempos e às novas exigências. O novo spa, inaugurado na primavera de 2021, é um exemplo disso. Até aqui, esse templo de beleza e relaxamento funcionava no antigo palacete, o cenário das novas suites que o Lamego Hotel & Life se orgulha de vir a disponibilizar. O Marieta Life Spa deve o nome a Maria de Carvalho Rodrigues, nascida Ferreira de Carvalho, no Rio de Janeiro. A família e os amigos chamavam-lhe Marietta.

Moderno e muito luminoso, o novo refúgio de bem-estar, que homenageia a esposa do comendador, uma mulher assumidamente vaidosa, surpreende pelos traços arquitetónicos, pela leveza dos materiais naturais usados, pela vista para o vale, pelo design da piscina interior, com água a 31º C. Agora a funcionar no edifício principal, o Marieta Life Spa também integra novas salas de massagens e tratamentos, uma zona de relaxamento, um ginásio e um banho nórdico, ainda uma raridade por aquelas paragens.

A caminho dos dois séculos, a quinta adquirida pelo comendador português, que se chegou a ser o quarto homem mais rico do Brasil, foi edificada em 1826. É numa das áreas privilegiadas da propriedade, em frente ao antigo palacete, que foi construída a piscina exterior que, nos meses de maior calor, refresca os hóspedes que elegem o Lamego Hotel & Life para uma estadia. Não muito longe dali, foram montadas as bancadas usadas para os churrascos e para as aulas de culinária disponibilizadas.

Muitas começam com uma ida à horta biológica, onde são cultivados alguns dos vegetais servidos no restaurante O Comendador. Além de uma carta de vinhos que mostra o que se melhor se vai produzindo no país, o espaço de restauração da unidade hoteleira, também ele com uma decoração moderna e com uma vista para o vale, surpreende pelo requinte e pela elegância dos pratos que serve. A inspiração vem dos quatro cantos do mundo, muitas vezes com um travo latino, mas sempre com um toque português.

Com 98 habitações de cinco tipologias, o Lamego Hotel & Life conta ainda, além de uma pequena área comercial com produtos regionais, com o 1926 Bar, um espaço descontraído que serve tapas, refeições leves e vinhos da região. A ementa é apresentada no interior de livros que pertenceram ao comendador Alexandre Herculano da Câmara Rodrigues. Nalguns deles, ainda é possível ler as dedicatórias feitas por amigos e conhecidos. Uma forma de viajar ao passado sem nunca perder de vista o presente.

A imprensa internacional também já o descobriu e recomendou. O jornal francês Le Figaro elogiou-lhe, no início de 2021, a sala de estar e a biblioteca que circundam o 1926 Bar. A simplicidade funcional dos quartos, a decoração singela e minimalista e a gastronomia que é servida no restaurante do Lamego Hotel & Life, que ainda exibe o forno a lenha do palacete contíguo, também foram enaltecidas pelos gauleses. Preços a partir de 119 € para quarto duplo com pequeno-almoço e estacionamento gratuito.