É agora ou nunca. "Now or never" é o nome da campanha de 72 horas que o Pestana Hotel Group acaba de lançar em 15 unidades hoteleiras selecionadas. Além de descontos entre os 20% e os 45% nos preços, há upgrades para quartos com vista de mar gratuitos e noites, jantares, entradas em casinos e/ou pastéis de nata grátis para os membros do Pestana Guest Club, o programa de fidelização do grupo hoteleiro fundado pelos empresários madeirenses Manuel Pestana e Dionísio Pestana em 1972.

A Pousada do Porto - Rua das Flores, um dos hotéis históricos que a empresa gere, oferece um desconto de 20% sobre as tarifas em vigor, upgrade gratuito, check in antecipado a partir das 11h00 e check-out tardio até às 16h00. No Pestana Vintage Porto, com preços promocionais a partir de 132 €, é dada a possibilidade de upgrade para uma habitação de tipologia superior à contratada. No Pestana Lisboa Vintage, o desconto é de 40% com check out tardio até às 16h00.

Check in gratuito antecipado desde as 11h00 e check-out tardio até às 16h00 são outras das ofertas da Pousada Castelo Alcácer do Sal, a somar ao desconto de 20% nas tarifas de alojamento que esta unidade hoteleira também garante. Na Pousada Convento Évora, a promoção é igual mas contempla ainda a possibilidade de um upgrade gratuito. No Pestana Alvor Praia, no Algarve, além de um desconto de 35% sobre os preços em vigor, os hóspedes têm direito a um jantar grátis.

No Pestana Alvor Atlântico, outra das unidades hoteleiras que o grupo possui na região, a redução no preço das dormidas é de 20%, com oferta do upgrade gratuito para uma habitação com vista de mar, do check in antecipado e do check out tardio. Na Pousada Vila Real de Santo António, o desconto também é de 20%, com oferta do check in gratuito antecipado desde as 11h00 e do check-out tardio até às 16h00. No Pestana CR7 Funchal, na Madeira, com uma vista privilegiada para o oceano e preços a partir dos 99 € por quarto, é oferecida uma noite em estadias superiores a seis noites.

No Pestana Palms, no Funchal, além de um desconto de 41%, também é oferecida uma noite em estadias superiores a seis noites, à semelhança do que também sucede no Pestana Ocean Bay All Inclusive Funchal, a somar a um desconto de 35%. No Pestana Quinta do Arco, a redução nos preços chega aos 45%. Os hóspedes que ficarem mais de seis noites recebem uma gratuita. A campanha "Now or never" não se fica, contudo, pelas unidades nacionais do grupo hoteleiro.

O Pestana CR7 Gran Vía, em Madrid, com preços promocionais a partir de 109 €, oferece ainda 15% de desconto em alimentos e bebidas. Além de um pastel de nata e do upgrade gratuito para um quarto executivo, o Pestana Amsterdam Riverside, em Amesterão, a partir de 149 €, dá duas entradas para o Casino Holland com oferta de uma bebida. No Pestana CR7 Times Square, em Nova Iorque, há habitações a 88 € com upgrade gratuito, check in antecipado e check out tardio.