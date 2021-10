Poderia ter sido o Cornelia Diamond Golf Resort & Spa na Turquia, o Evian Resort em França, o La Manga Club em Espanha, o The Gleneagles Hotel na Escócia ou ainda o Villa d'Este em Itália a conquistar o troféu de Europe's Leading Sports Resort 2021 no concurso internacional World Luxury Hotel Awards 2021 mas foi o Cascade Wellness Resort, em Lagos, no Algarve, no sul de Portugal, a conquistar o prémio de melhor resort desportivo da Europa, uma informação que acaba de ser partilhada.

A luxuosa unidade hoteleira de cinco estrelas ganhou ainda o troféu Portugal's Leading Family Resort 2021 ao ser considerado o melhor resort para famílias em território nacional. "A conquista de duas das três nomeações que tínhamos é o culminar do esforço coletivo, em mais um ano desafiante, no qual a capacidade de adaptação da equipa foi fundamental para o sucesso nas diferentes vertentes de negócio, particularmente na desportiva", regozija-se Silvana Pombo, diretora-geral do hotel.

Nos últimos anos, foram feitos investimentos que tornaram a unidade hoteleira algarvia ainda mais apelativa. "Reconhecido pela excelência do seu serviço e das infraestruturas, não só de alojamento mas também da componente de bem-estar e desporto, o Cascade Wellness Resort oferece todas as comodidades, segurança e privacidade necessárias para responder às rigorosas exigências das equipas de elite do mundo do desporto", informa ainda a direção do resort português em comunicado de imprensa.

Nos últimos anos, foram muitos os desportistas de topo nacionais e internacionais que lá pernoitaram, treinaram e/ou estagiaram. Só este ano, o Cascade Wellness Resort acolheu a comitiva da Red Bull Racing e as seleções nacionais de futebol dos Países Baixos, do País de Gales e do Qatar. Foi lá que os atletas realizaram os estágios de preparação para as competições nacionais e internacionais. Os clubes de futebol Sporting CP e o Sevilla FC também o elegeram para preparar a temporada desportiva 2021/22.