O The Magnolia Hotel, no Algarve, é primeiro do mundo a instalar dispositivos que melhoram o descanso noturno dos hóspedes. Desenvolvido por especialistas em neurociência e tecnologia do sono, o SleepHub, uma das novidades dos quartos Standard+ e das suites do boutique hotel do resort Quinta do Lago, otimiza o padrão natural do relaxamento orgânico que acontece à noite, reproduzindo sons puros de baixa frequência que imitam as ondas criadas pelo cérebro durante os ciclos naturais do sono.

O dispositivo, que teve uma década de investigação e experimentação científica, permite "escolher o som de fundo, seja ele fluxo de água a correr no rio, de ondas no oceano ou de chuva a cair, e, depois, selecionar diferentes modos como o Sono Profundo, um programa de oito horas que mostra o padrão de sono ideal para o período de tempo até o alarme tocar", esclarece a unidade hoteleira algarvia em comunicado. Sono Simples, outro dos quatro modos, pode ser regulado para um período de duas a oito horas.

Os que elegerem o modo Adormecer têm acesso a um programa de duas horas que os orienta para um sono profundo. "É perfeito para quem tem dificuldades em acalmar", garante o hotel. Sesta Reenergizante, a quarta opção disponível, pode ser usada em períodos de 30, 45 ou 60 minutos. "Caso nenhum deles seja aquilo que pretende, pode sempre configurar o alarme consoante o que desejar", refere ainda o documento. As colunas de alta fidelidade do SleepHub, que integra uma ligação sem fios Bluetooth, permitem também aos utilizadores ouvir música através dos seus dispositivos móveis. "Esta adição mais recente veio apenas complementar tudo o que o hotel já tem, como as camas divinamente confortáveis com lençóis de algodão de alta qualidade e o duche de alta pressão para que os hóspedes possam descontrair antes de dormir", sublinha o hotel.

Uma piscina exterior aquecida, um restaurante colorido com uma oferta gastronómica tentadora, um ginásio, campos de ténis e um serviço de cinco estrelas com uma equipa atenta aos detalhes são outros dos atrativos. Localizado no coração da Reserva Natural da Ria Formosa, o The Magnolia Hotel permite aproveitar os trilhos do parque natural para caminhadas ou passeios de bicicleta. Neste momento, decorre uma campanha promocional de verão com descontos de 20% nas estadias durante o mês de agosto.