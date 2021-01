O colchão inteligente mais avançado do mundo foi desenvolvido na Alemanha pela Emma, uma das empresas tecnológicas europeias que mais tem crescido nos últimos anos. O Emma Motion integra sensores que analisam a postura do corpo em tempo real, durante o sono, ajustando automaticamente as várias camadas de espuma que o compõem para garantir o alinhamento da coluna e assegurar um descanso noturno efetivo. A temperatura interior da cama também é calibrada pelo dispositivo silencioso.

"A rede de sensores deteta até o menor dos movimentos das pessoas que estiverem na cama. O sistema recebe a informação, interpreta-a e transmite-a a duas estruturas que se comprimem ou descomprimem para dar resposta, ajustando-se a todos os tipos de posturas, mesmo no caso das que se mexem muito", garante Dennis Schmoltzi, cofundador e diretor-executivo da Emma. "Este novo colchão foi desenvolvido em colaboração com os neurocientistas que trabalham connosco", confidencia ainda.

Para além da tecnologia interior que integra, o novo Emma Motion, que a partir de hoje começa a chegar a pontos de venda selecionados em França e nos Países Baixos, está ligado à aplicação móvel que a empresa desenvolveu. Os dados recolhidos são memorizados mas o utilizador pode optar por definir as suas preferências pessoais e transmiti-las diretamente ao colchão. "O nosso objetivo não é só fabricar o melhor colchão do mundo. É melhorar a qualidade do sono das pessoas, que são todas diferentes. Criar um sistema de suporte de pressão que se adapte a todos os tipos de corpo foi um desafio", desabafa Dennis Schmoltzi.

"Ainda para mais, toda a gente tem uma posição de dormir diferente e algumas pessoas mexem-se muito, o que representou outro desafio. Passámos os últimos dois anos a desenvolver a tecnologia patenteada deste colchão", confessou o executivo numa apresentação digital para a imprensa global. Depois da França e da Alemanha, a Suíça será o terceiro país a receber o Emma Motion em espaços de venda abertos ao público mas, online, vai ser possível adquiri-lo na versão para camas de solteiro por 2.499 €.

Os interessados que têm camas de casal vão ter de esperar ou, em alternativa, comprar dois colchões para colocar lado a lado. "É uma coisa que se vê muito aqui na Alemanha mas, no resto da Europa, curiosamente, não", refere Dennis Schmoltzi. Com 37 centímetros de altura, o novo produto destina-se a um segmento de mercado composto por consumidores acima dos 40 anos. "É um produto premium mas o sono é sempre um bom investimento. Passamos grande parte da nossa vida a dormir", sublinha o gestor.