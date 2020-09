O nome da empresa é em inglês mas a ideia foi posta em prática por um casal português, Hugo Formiga e Teresa Almeida, os empreendedores nacionais que desenvolveram a marca OWL paperlamps, uma das finalistas dos Etsy Design Awards 2020 na categoria Paper & Party. O original candeeiro de papel para montar manualmente, em forma de baleia, produzido em território nacional, pode render-lhes a distinção do júri e um prémio atribuído pelos votos do público, no valor de 5.000 dólares, cerca de 4.250 euros.

As votações estão abertas e decorrem online até 10 de outubro, sendo permitido apenas um único voto por participante registado na base de dados do site de e-commerce Etsy. As peças a concurso podem ser adquiridas na loja de comércio eletrónico, que vende os candeeiros da companhia desde a criação da empresa lisboeta, incluindo o que a OWL paperlamps tem a concurso, que custa 45,90 euros. A primeira coleção da marca portuguesa, que pode (re)ver de seguida, foi lançada no mercado em setembro de 2016.