Leandro esteve no Brasil e contraiu dengue, como o próprio explicou aos seguidores. Esta quinta-feira, dia 25 de abril, o artista gravou um vídeo para sossegar os fãs enquanto permanece a recuperar.

"Ainda se está a recuperar. Estive praticamente duas semanas no Brasil e no último dia, antes de me vir embora, comecei a fazer febres muito altas", relatou logo ao início, acrescentando que teve mesmo de regressar a Portugal porque tinha um concerto agendado nos Açores.

"Dia após dia as coisas iam piorando, ia continuando com muita febre, começava a aparecer alguns sintomas e acabei por perceber que tinha sido mordido pelo bicho da dengue", contou. "[...] Acabei por perder uns cinco ou seis quilos", destacou.

Ainda assim, conseguiu subir ao palco e atuar no Açores. Agora está em casa a recuperar.

"Estou bem, tranquilo, em recuperação. Tenho aqui algumas manchas espalhadas pelo corpo. Ainda me dói um bocadinho o corpo, as articulações, o apetite ainda é muito reduzido, a pele parece que está estranha... Isto não se pega, é um mosquito que nos morde. Agora é só recuperar. Espero que até à próxima segunda-feira esteja bem para começar os ensaios porque temos concerto no dia 11 e espero bem que esteja já a 200%", disse ainda.

Antes de terminar, garantiu que "está tudo bem". Veja o vídeo na publicação abaixo:

Como explica o site do SNS, "a dengue é uma doença provocada por um vírus do género flavivirus que se hospeda no organismo humano através da picada de um mosquito do género Aedes. A dengue não se transmite de pessoa-a-pessoa, exceto de mãe para filho durante a gravidez".

