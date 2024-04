Se ainda haviam dúvidas, Kylie Jenner acabou com todos os rumores. A celebridade exibiu a barriga lisa após vários internautas terem suspeitado de uma possível gravidez de Timothée Chalamet.

De acordo com o Page Six, várias fontes já tinham negado os recentes rumores e as imagens que a celebridade mostrou aos seguidores no Instagram não deixam dúvidas.

As referidas imagens, relatam, foram partilhadas na rede social esta quinta-feira enquanto experimentava a sua linha de roupa Khy. Veja na galeria.

