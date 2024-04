Há novamente rumores que apontam para a possibilidade de Kylie Jenner estar grávida pela terceira vez.

Desta vez, segundo o The Sun, as especulações começaram quando foi publicada uma fotografia da família no mês passado, na altura da morte da irmã de Kris Jenner.

Nessa publicação, que terá sido entretanto eliminada, Kylie Jenner era vista sem maquilhagem e com roupas largas. Pormenor que não terá passado despercebido e que deu 'asas' às especulações de uma possível gravidez.

"Porque é que a Kylie está a vestida como se fosse ao ginásio quando estavam num funeral?", terá questionado um internauta. "Ela está grávida de novo e está a esconder a gestação", podia ler-se ainda entre os comentários, citados pelo The Sun.

No entanto, até à data, não houve nenhuma confirmação de tais suspeitas.

