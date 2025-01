Mais um rumor anda a circular pela internet. Desta vez, os seguidores de Kylie Jenner especulam que a influencer possa estar grávida pela terceira vez, fruto da sua relação com Timothée Chalamet.

Tudo se deve a um vídeo partilhado no TikTok por Kylie, no passado dia 30 de dezembro.

No mesmo, a empresária surge com a filha, Stormi, e com a sobrinha, Chicago - filha de Kim Kardashian - a mostrar o que comprou numa loja Ulta. As crianças apresentam os produtos para câmara, enquanto Jenner se mantém sentada no chão. A influencer usa um pijama preto largo e parece 'esconder' a zona do abdómen com o saco da loja de beleza.

@kyliejenner we filmed this just for fun but it’s too cute i had to share ??? original sound - Kylie Jenner

Além disso, na manhã de 30 de dezembro, Kylie Jenner tinha sido vista a chegar à referida loja com a filha e a sobrinha, tendo o outfit escolhido suscitado ainda mais desconfiança nos fãs.

De acordo com o Daily Mail, a empresária escondeu a sua cara com uma máscara preta, vestiu um casaco de pele grande e umas calças de ganga largas.

Recorde-se que Kylie Jenner escondeu as gravidezes de Stormi e Aire até ao fim, daí os seguidores estarem a lançar este rumor. A influencer namora com Timothée Chalamet desde abril de 2023. Jenner já é mãe de Stormi, de seis anos, e de Aire, de dois, fruto do antigo relacionamento que teve com o rapper Travis Scott.

