Kylie Jenner é mais uma das celebridades que recorreu à sua conta de Instagram para recapitular como foi o ano de 2024.

Numa publicação partilhada no domingo, 29 de dezembro, a empresária mostrou aos seguidores alguns dos momentos mais marcantes dos últimos 12 meses.

Entre todos eles, Kylie destacou o momento em que foi loira durante 24 horas.

"What a year! (went blonde for 24 hrs) I can't wait for 2025 [Que ano! (fui loira durante 24 horas) Mal posso esperar por 2025]", lê-se na legenda da publicação.

Carregue na galeria para ver as fotografias.

Leia Também: As árvores de Natal dos filhos de Kylie Jenner