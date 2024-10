Depois de ter encerrado o desfile da Semana da Moda de Paris na Disneyland, pela marca de luxo Coperni, no passado dia 1 de outubro, Kylie Jenner mostrou aos seguidores um bolo inspirado nesse momento.

Nas stories da sua página de Instagram, a celebridade publicou, esta terça-feira, dia 8 de outubro, um fotografia do referido bolo que era uma réplica do Castelo da Bela Adormecida da Disneyland.

O bolo incluía todos os detalhes do seu desfile, incluindo um boneco trabalhado que representava o momento em que Kylie passou pela passerelle (com o mesmo look).

© Kylie Jenner/Instagram

