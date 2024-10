No dia 1 de outubro, Kylie Jenner viveu "um verdadeiro conto de fadas" ao desfilar para o Coperni Fashion Show, na Disneyland Paris, no âmbito da Semana da Moda de Paris.

A fundadora da 'Kylie Cosmetics', 27 anos, usou um vestido de baile, sem alças, digno de uma princesa. O look de Jenner foi acompanhado por umas luvas de noite compridas, também pretas.

A influencer desfilou durante a noite, em frente ao Castelo da Bela Adormecida do parque temático.

No seu Instagram, Kylie Jenner partilhou a sua gratidão com uma publicação em carrossel, cheia de fotografias e vídeos do momento.

"ERA UMA VEZ... obrigada @sebastienmeyer & @arnaud_vaillant. Nem consigo expressar o quanto estou grata por vocês e por esta noite de conto de fadas que nunca esquecerei. Senti-me como uma princesa da vida real", escreveu na legenda.

Pode ver a publicação aqui.

Também a mãe, Kris Jenner, mostrou o seu orgulho por Kylie numa publicação no seu Instagram pessoal: "Minha linda princesa!!!!! @kyliejenner fechou o desfile da Coperni na Disneyland Paris hoje à noite!", escreveu.

Carregue na galeria e veja as fotografias do desfile de Kylie Jenner.

Leia Também: Heidi Klum estreia-se na Paris Fashion Week. Veja as fotografias