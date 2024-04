Sydney Sweeney e o companheiro, Jonathan Davino, não passaram despercebidos no Aeroporto Internacional de Los Angeles, na manhã desta sexta-feira.

A atriz, de 26 anos, foi gravada no local com óculos escuros e, aparentemente, de 'cara lavada' enquanto estava na companhia do produtor.

O casal mostrou-se muito amoroso e as imagens rapidamente chegaram à imprensa internacional.

No que ao look diz respeito, Sydney Sweeney estava com um estilo desportivo. Veja o vídeo abaixo:

Leia Também: Sydney Sweeney oferece presente generoso à mãe