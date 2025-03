Sydney Sweeney deu mais força aos rumores de que estará separada de Jonathan Davino. Isto porque a atriz apagou uma fotografia em que aparece a beijar o noivo.

Os rumores começaram depois de alguns meios de comunicação internacionais terem relatado que a atriz estava a viver sem o companheiro no Beverly Hills Hotel. Além disso, houve quem notasse que uma fotografia do casal a beijar-se antes do Ano Novo foi removida de um carrossel de imagens no Instagram, partilha que tinha sido feita por Sydney Sweeney.

Segundo a People, na referida imagem, Jonathan Davino aparecia curvado a beijar a atriz enquanto estavam rodeados de amigos. A eliminação da foto foi relatada pela primeira vez pelo DeuxMoi, diz ainda a revista.

© Sydney Sweeney/Instagram

Os representantes da atriz foram contactados pela People mas ainda não houve resposta. Sydney Sweeney e Jonathan Davino, recorde-se, começaram a namorar em 2018 e ficaram noivos em 2022.

