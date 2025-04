Sydney Sweeney e Jonathan Davino foram vistos juntos depois da notícias sobre a crise na relação e cancelamento do casamento.

A atriz, de 27 anos, e Jonathan, de 41, foram fotografados no Beverly Glen Deli, no domingo, dia 6 de abril, e ambos estavam com um look casual. No restaurante, diz a People ao citar uma fonte, ficaram cerca de uma hora e depois saíram juntos.

O cão de Sydney Sweeney, Tank, também esteve presente neste passeio, como mostram ainda as imagens divulgadas pela imprensa internacional e que estão a ser partilhadas nas redes sociais.

