A imprensa internacional destaca que a atriz tem uma boa relação com a família do colega com quem protagonizou 'Todos Menos Tu'.

Perante os rumores de que está separada de Jonathan Davino, de quem estava noiva, a imprensa internacional relata que Sydney Sweeney esteve presente no casamento da irmã do ator Glen Powell, Leslie Powell. No entanto, segundo o TMZ, Sydney Sweeney e Glen Powell não compareceram juntos ao jantar de ensaio do casamento. Aliás, adiantam ainda que a atriz foi ao casamento com a melhor amiga e confirmou a sua presença há meses, muito antes da crise na relação com Jonathan Davino. Também sabe-se que Sydney Sweeney "é muito amiga da família Powell" e "muito próxima" da irmã de Glen, Leslie Powell, "há muito tempo".