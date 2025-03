Sydney Sweeney publicou uma sessão fotográfica na sua conta de Instagram e há algo que se destaca.

A atriz não aparece com o anel de noivado, depois das notícias de que o casamento com Jonathan Davino, que estaria planeado para esta primavera, teria sido cancelado.

De acordo com o Daily Mail, as fotografias em que Sydney Sweeney surge na praia, com um vestido mini da Dior, foram captadas pela fotógrafa Amber Asaly.

O casal começou a namorar em 2018 e está, aparentemente, separado.

