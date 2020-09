O NEYA Lisboa Hotel venceu o prémio ambiental internacional Energy Globe, um prestigiado galardão austríaco que distingue anualmente projetos de eficiência energética, de energias renováveis e de conservação de recursos ambientais inovadores. Este ano, num universo de 2.500 iniciativas, provenientes de mais de 180 países, a luxuosa unidade hoteleira de quatro estrelas da capital portuguesa, que tem na sustentabilidade ambiental uma das suas principais bandeiras, foi uma das premiadas.

"É para nós um grande orgulho sermos o único hotel em Portugal com o certificado Energy Globe, reconhecido internacionalmente no âmbito da sustentabilidade. Esta distinção é o reflexo do trabalho que realizamos todos os dias para que a atividade turística esteja na linha da frente no combate às alterações climáticas e para encontrar medidas que tornem esta indústria cada vez mais sustentável", orgulha-se mesmo Pedro Teixeira, responsável de qualidade, ambiente e segurança da unidade hoteleira.

O NEYA Lisboa Hotel comprometeu-se, desde a sua abertura, a reduzir a pegada ecológica do empreendimento com a adoção de medidas que visam reduzir o impacto ambiental. "Esta estratégia já reduziu, desde 2014, 38% do seu consumo energético, um valor bastante positivo quando comparado com outros hotéis. Foi ainda celebrado um contrato para fornecimento de energia verde, o que permitiu reduzir em 28% as emissões de carbono, valendo-lhe, desde 2017, a certificação Carbono Zero", refere.

"A reabilitação do edifício do NEYA Lisboa Hotel baseou-se no uso de tecnologias inovadoras e sustentáveis, como o isolamento térmico do edifício, a instalação de painéis solares para aquecimento das águas, a utilização de lâmpadas LED em 95% da iluminação e de sensores de movimento para a iluminação, o sistema de ar condicionado de baixo consumo e medidas eficazes para a separação de resíduos", esclarece o grupo hoteleiro, que abriu recentemente o NEYA Porto Hotel, seguindo a mesma filosofia.