Em férias, deixe o seu melhor amigo no Pet Hotel e ganhe convites para o Jardim Zoológico

Para marcar o Dia Internacional do Cão, e promover o não abandono de animais de estimação, o Jardim Zoológico relembra o Pet Hotel e oferece um convite para o Zoo a todos os que nele confiarem para as férias do seu melhor amigo. Para tal, tem apenas de reservar uma estadia igual ou superior a duas noites até 30 de setembro.

Com um vasto conhecimento na área, e um carinho muito especial por todos os animais, o Pet Hotel do Jardim Zoológico está equipado para receber com todo o conforto cães e gatos, mas também roedores, aves e répteis. Além dos serviços de estadia, o seu melhor amigo pode também usufruir de um serviço de spa com banho, que pode ser agendado até ao dia da sua recolha.

Neste dia, o Jardim Zoológico abre ainda as portas dos seus bastidores para apresentar o grupo de lobos que habita no parque, os maiores membros da família do cão. Através de uma videochamada a partir do Zoo (às 11h), poderá conhecer de perto esta espécie e desvendar curiosidades incríveis sobre estes animais.

O Jardim Zoológico participa no Programa Europeu de Reprodução do Lobo-ibérico (Canis lupus signatus), tendo uma alcateia de cinco lobos ao seu cuidado. Esta subespécie ibérica, está regionalmente classificada como “Em Perigo” em Portugal, estando ameaçada sobretudo pela destruição e fragmentação do habitat, que levam à escassez de alimento e à perseguição humana.

Uma vez que a sua instalação no Jardim Zoológico é apenas visível na viagem de teleférico, poucos são os visitantes que se apercebem da existência destes animais. Tanto a localização da instalação, como a inexistência de acesso pedonal à mesma, estão estrategicamente pensadas para satisfazer os requisitos do programa de conservação.