O convite é para aceitar em Constância e consiste em conhecer as Borboletas do Parque Ambiental de Santa Margarida. O encontro está marcado para as 10h do dia 30 de agosto.

Este evento vai dar a conhecer a diversidade de borboletas autóctones que o Parque Ambiental alberga e simultaneamente mostrar como os cidadãos podem contribuir para a sua monitorização. Ao longo de um percurso com aproximadamente 1 km, seguindo uma metodologia padronizada que é usada em toda a Europa, serão identificadas as espécies de borboletas observadas, feita a contagem de indivíduos encontrados e discutidas algumas características da espécie em relação à sua biologia e ecologia. Ao longo da atividade, os participantes vão ainda aprender sobre a importância ecológica dos insetos e o que podemos fazer para promover a sua conservação. Os interessados podem obter mais informações e fazer a sua inscrição através dos seguintes contactos: parqueambiental@cm-constancia.pt ou 249 736 929.