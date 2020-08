Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

A unir o rio

Marco de Canaveses | Passeio

Unindo as margens do rio Ovelha, a Ponte do Arco faz jus ao nome. Composta por um único arco, de grandes dimensões, assume-se como uma imponente obra de arquitetura. A ponte está integrada na Rota do Românico, que segue em terras dos vales do Sousa, Douro e Tâmega, no coração do Norte de Portugal, um importante património arquitetónico de origem românica - ancorada num conjunto de 58 monumentos.

Praia entre serras e escarpas

Figueiró dos Vinhos | Passeio

A Praia fluvial das Fragas de São Simão fica a 7 km de Figueiró dos Vinhos, na direção da aldeia de Ana de Aviz. A beleza natural da região, as águas cristalinas e a aldeia típica perdida na serra fazem desta praia um lugar único!

Aldeia mágica

Drave | Passeio

Englobada nos percursos do Arouca Geopark, desabitada desde 2009, Drave é apelidada de “Aldeia Mágica”. Perdida numa cova entre a serra da Freita e a serra de São Macário, nesta aldeia típica, em que as casas são feitas de pedra Lousinha e xisto, a única forma de chegar a este lugar encantador é a pé.

Pelas margens do Tejo

Gavião | Passeio

É à beira Tejo que os Passadiços do Alamal residem entre altas colinas graníticas. O percurso tem início na Praia Fluvial do Alamal e termina, da melhor maneira, junto à Ponte de Belver com vista para o castelo com o mesmo nome. Este trajeto calmo e tranquilizante é ideal para toda a família, é um percurso relativamente curto (2 Km) e maioritariamente plano, com direito a mergulhos.

Maior trilho jurássico do mundo

Ourém | Passeio

O Monumento Natural das Pegadas de extremo oriental da Serra de Aire fica na povoação de Bairro, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Aqui estão as pegadas de alguns dos maiores seres que alguma vez povoaram o planeta Terra: os dinossáurios saurópodes. A visita inclui um passeio pelos trilhos das Pegadas de Dinossáurios e pelo Jardim Jurássico.

