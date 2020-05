Com o mês de maio, Lisboa recebe tradicionalmente a sua Feira do Livro. Assim aconteceu em 2019, com a alameda principal do Parque Eduardo VII, a acolher, de 29 de maio a 16 de junho, a 89ª edição de um certame que reúne anualmente centenas de editores e livreiros nacionais e internacionais.

Este 2020, pelas razões sobejamente conhecidas associadas à pandemia COVID-19, a 90ª edição da Feira mereceu adiamento como foi anunciado em março último pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), numa altura em que o certame tinha a agenda marcada de 28 de maio a 14 de junho.

Agora, com o país a prosseguir o plano de desconfinamento para setores e atividades, traçado pelo Executivo, a APEL anuncia “com enorme satisfação que confirmamos a realização da 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro”. Na prática a feira lisboeta irá decorrer em paralelo com a congénere a norte, na cidade do Porto, com data marcada de abertura a 28 de agosto e de encerramento a 13 de setembro.