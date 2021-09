O Wanderlust 108 será no próximo dia 26 de setembro, no Jardim da Torre de Belém,onde todos os participantes poderão usufruir de um dia inteiro de atividades que promovem o bem- estar físico e mental. O check in começa às 8h30 e as atividades iniciam-se às 10h.

Com a apresentação da responsabilidade da apresentadora Fátima Lopes, nesta edição, "vai haver pela primeira vez, trinta minutos de treino intervalado de alta intensidade e em grupo, como a primeira parte do triatlo, a que se seguirão duas horas de yoga e meditação, música ao vivo e outras surpresas", revela Nuno Carvalho da Soma, responsável pela organização do Wanderlust desde a primeira edição.

Fátima Lopes vai ser a apresentadora da 5ª edição Wanderlust 108 créditos: Wanderlust 108

Completado o triatlo mindful, ao longo do dia, os participantes podem ainda participar em variadas atividades, pensadas para promover corpo e mente sãos no relvado ou em áreas temáticas.

Os espaços da Médis, Speakeasy e Wanderkitchen vão receber um programa de talks e workshops com as seguintes personalidades: Marta Caras Lindas (Mamã Paleo), Nuno Queiroz Ribeiro (Martilicious), José Soutelinho, Filipa Veiga e Lisa Schuster.

No Tetley Tea Garden destaque para a presença das protagonistas da 3ª parte do triatlo mindful Inês Gaya e Rute Caldeira que vão proporcionar um momento mais intimista com talk seguida de Q&As.

Desta forma, professores, speakers e talentos musicais reconhecidos nacional e internacionalmente juntam-se num dia cheio de diversão, a fazer bem à saúde dos portugueses.

E depois de ano e meio de pandemia, um evento como este ganha um novo significado e dimensão? Para Nuno Carvalho da Soma, não há dúvidas. "Sentimos que as pessoas precisam, mais do que nunca, de estar juntas fisicamente no mesmo local e de promover o seu bem-estar físico e emocional, e que este evento as ajuda muito nesse sentido".

Para um evento desta dimensão irão ser cumpridas as regras previstas. "Temos de respeitar as que estão em vigor para todos os eventos outdoor: distanciamento de 2 metros, máscaras com exceção da prática de exercício físico e higienização das mãos. Além disso, existe um plano de contingência com medidas para evitar aglomeração de pessoas, circuitos de circulação, etc", explica o organizador do Wanderlust 108.

Exercitar o corpo e a mente e assistir a talks inspiradoras, tudo isto num espaço bonito e ao ar livre, são os 3 grandes motivos para participar no Wanderlust 108, de acordo com Nuno Carvalho da Soma.

De momento, os bilhetes estão esgotados, mas serão disponibilizados alguns bilhetes extra.