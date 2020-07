Aos sábados de manhã (10.30-11.30) e às terças-feiras ao final do dia (18.30-19.30), as aulas de yoga online são uma oportunidade para promover o bem-estar físico e mental, no contexto desafiante em que vivemos.

Orientada por Alexandra Prazeres, professora de Yoga formada pela Federação Portuguesa de Yoga, esta prática visa entender e descobrir o que representa o yoga em cada momento da vida, para potenciar o autoconhecimento e o equilíbrio do indivíduo a todos os níveis.

A partir de setembro será possível retomar a prática regular de Yoga de forma presencial, com aulas às segundas e quartas-feiras, entre as 13.00 e as 14.00, orientadas por Amândio Figueiredo, Director do Departamento de Ayurveda e Yogaterapia (DAYT) da Federação Portuguesa Yoga-UP e membro fundador da Associação Europeia de Ayurveda.

Para quem preferir, poderá ainda optar por aulas em regime online entre as 11h30 e as 12h30, também às segundas e quartas-feiras.

Já a decorrer estão as aulas presenciais de Dança Oriental, que são transmitidas online simultaneamente, às segundas e quintas-feiras, entre as 13.00 e as 14.00.

Feita por mulheres e para mulheres de todas as idades e formas físicas, a Dança Oriental tem como característica principal o movimento rítmico das ancas e dos músculos do ventre.

É composta por uma série de movimentos de vibrações, acentuações, ondulações, movimentos pélvicos e rotações, que trabalham o corpo como um todo.

Aliados à música e a uma sinuosidade semelhante à de uma serpente, estes movimentos eram originalmente parte integrante do ritual de fertilidade e de preparação para a maternidade.

Os benefícios físicos e emocionais da Dança Oriental fazem com que seja uma autêntica terapia para o corpo e para a mente, sobretudo, porque permite descobrir que é possível divertirmo-nos dançando, libertando e controlando o corpo ao mesmo tempo.

As aulas são orientadas por Carla Sofia, certificada em Dança Oriental pelo Conselho Internacional de Dança da UNESCO, membro da Companhia Matridança e fundadora, em 2016, do grupo Pandora.

As inscrições para todas as actividades são feitas através do site do Museu do Oriente.