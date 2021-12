Saúde para todos

Porto | exposição | 2.ª a 6.ª: 10h-18h, sáb.: 14h-18h | M/0

A importância da saúde é um tópico na ordem do dia, merecendo, por isso, uma abordagem descomplicada. O Museu da Farmácia no Porto passa em revista as civilizações e os seus contributos no combate à doença, até chegarmos aos dias de hoje. Desde artefactos médicos a diversas réplicas, o museu oferece uma viagem por 40 milhões de anos da história da ciência, enquadrados numa matriz pedagógica.

A Bela e o Monstro sobem ao palco

Porto | espetáculo | 17 dez.: 21h | M/6

A história da Bela que se apaixonou pelo Monstro ganha vida na Biblioteca Municipal Almeida Garret. Um castelo mágico, um pai prisioneiro e uma terrível maldição são os ingredientes para assistir a esta aventura, acarinhada por gerações de miúdos e graúdos. O clássico sobe ao palco num espetáculo imperdível para toda a família!

Altares feitos de livros

Óbidos | visita | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

Dentro das muralhas de Óbidos, há uma igreja que fez dos seus altares estantes. Na igreja de Santiago, os visitantes são convidados a dar uma vista de olhos por volumes em exposição pelas naves e púlpitos. Quer esteja à caça das últimas compras de Natal ou apenas interessado neste ponto de comércio único, a Ler Devagar convida todos os públicos a conhecerem este local de culto dedicado a leitores.

Ouvir John Williams ao vivo

Lisboa | concerto | 16 dez.: 20h-21h, 17 dez.: 19h-20h | M/6



John Williams compôs bandas sonoras que marcaram infâncias, ao lado de realizadores como Steven Spielberg. A Orquestra Gulbenkian reaviva o reportório, num concerto dedicado às melodias mais emblemáticas do artista. As Aventuras de TinTin, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Parque Jurássico e E.T. – O Extraterrestre são alguns dos filmes que podem ser escutados nesta sessão inesquecível.

História viva no Castelo de Tavira

Tavira | visita | 2ª a 6ª: 8.30h-17h, sáb., dom. fer.: 9h-17h (inverno) | M/0

Se procura um passeio cheio de História, o castelo de Tavira pode ser a escolha indicada! Depois de chegar ao contemporâneo quase em ruínas, este gigante de pedra encontra-se hoje reabilitado e jardinado, constituindo o local perfeito para passar uma tarde em família. Aprenda mais sobre as importantes funções defensivas desta infraestrutura ou sobre como passou de mão em mão entre fenícios, muçulmanos e reis.