Esta terça-feira (7), foram anunciadas as últimas novidades da Comic Con Portugal, uma das mais aguardadas convenções de cultura pop do país. O CEO da Comic Con Paulo Rocha Cardoso juntou-se ao responsável de saúde Ricardo Filipe Oliveira e ao ilustrador argentino Juan Cavia para falar da 7.ª edição do evento, a decorrer em Lisboa de 9 a 12 de dezembro.

Já se sabe que quando se mudam os tempos, mudam-se as vontades e a Comic Con não foi exceção. Depois de passar por Matosinhos, pelo Passeio Marítimo de Algés e por um ano de interregno, é a vez do Altice Arena receber o evento, desenvolvido em parceria com a Câmara de Lisboa.

Mais de 100 mil metros quadrados de espaço exterior e interior compõem o recinto, encabeçados pelo Golden Theatre, o maior auditório em que a Comic Con alguma vez esteve presente. Paulo Cardoso revela a razão por detrás da escolha, derivante de um ano “desafiante para todos”.

“Ao longo deste ano, conversámos e verificámos o que era possível, o que não era possível. Como é que o propósito que temos de fazer as coisas acontecer, de criar, de mostrar que o entretenimento melhora a vida das pessoas… como é que podemos fazer isto?”, afirma.

Convidados de peso

Para começar, não podiam faltar convidados de peso, talvez uma das maiores imagens de marca da Comic Con. Noah Schnapp, ator da série Stranger Things, protagoniza o cartaz ao lado do youtuber Luccas Neto e de outras personalidades da televisão como Lana Parrilla e Misha Collins. Do universo da banda desenhada, marcam presença Paco Roca, Filipe Melo, Juan Cavia, Joe Abercrombie, entre outos.

Houve também espaço para dar destaque às produções nacionais, como a série da Netflix Glória e a telenovela satírica Pôr-do-Sol. “Tentámos ao longo dos 4 dias criar uma oferta de conteúdos nacionais para o público português perceber aquilo que nós fazemos de bom no nosso país”, aponta o diretor geral.

O otimismo de realizar o evento com um cartaz recheado estendeu-se até ao material promocional, desenhado por Juan Cavia, onde um pai e uma filha podem ser vistos de viseiras levantadas. Segundo o ilustrador, a imagem fala por si, traduzindo “o ar puro a entrar como uma esperança nova”. É a esperança por um futuro em que não se olhem a barreiras para partilhar paixões comuns.

Segurança primeiro

Até lá, a etiqueta respiratória continua a ser uma das principais prioridades da Comic Con, considerada “o evento mais seguro de 2021 e o mais seguro de Portugal” nas palavras de Paulo Cardoso.

Os visitantes só podem entrar no espaço com um teste negativo à covid-19, realizado nas últimas 72 horas se PCR e 48 horas em caso de antigénio, ou um certificado de recuperação. Em parceria com a Unilabs, montaram-se pontos de testagem no recinto, que devem ser utilizados em caso de emergência, de modo a evitar aglomerações.

Outras medidas de segurança incluem corredores de circulação mais amplos e lotação limitada nas salas do evento. “As regras estão definidas e irão ser cumpridas. Na Comic Con, nós temos um histórico isento do ponto de vista da saúde. Temo-nos esforçado por, a cada ano que passa, adicionar novos limites ao limites que já existem”, garante Ricardo Oliveira.

Surpresas até ao último minuto

A pensar “no momento em que estamos”, planos contra qualquer eventualidade foram também pensados para garantir sempre aos visitantes a experiência pela qual pagaram. Caso algum convidado não possa comparecer, as conferências vão decorrer em formato digital, estando alinhadas com os fusos horários do país de origem de cada um.

Nada foi deixado ao acaso. Como tal, existe ainda margem para anunciar novos convidados e alterações até ao último minuto. Numa época repleta de contratempos, a organização escolhe, assim, trazer cinema, televisão e muita animação aos fãs que se dirigirem ao Parque das Nações.

A Comic Con pode ser visitada quinta e sexta das 12h às 20h e sábado e domingo das 10h às 20h, sendo permitidas entradas e saídas do recinto. Os bilhetes, já à venda nos locais habituais, variam entre 35 e 145 euros. Todas as faixas etárias são bem vindas, com entrada gratuita até aos 5 anos de idade.